Putin izvrijeđao europske čelnike zbog uvođenja sankcija: 'Idioti. Mnogo toga što rade šteti im'

Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je uvredljive komentare o vodstvu zemalja koje podržavaju sankcije protiv Moskve, nazvavši ih 'idiotima' O tome izvještavaju ruski mediji. Društvenim medijima širi se snimke njegova govora na sastanku s članovima javne organizacije Poslovna Rusija. "Mnogo toga što rade šteti im. Čini se da ne bi radili određene stvari jer to šteti njihovim interesima. Ali oni to svejedno rade, idioti - oprostite, molim vas", rekao je Putin.

Putin is really not happy about new sanctions. He calls those imposing sanctions on him “idiots”



“The world economy is going into a recession just to hurt us” pic.twitter.com/Pf9HH8yyd7