Pupovac o skandiranju u Borovu kaže 'to je govor koji želi održati ratno stanje'. Okrivio i i Milanovića

Antisrpsko skandiranje u Borovu komentirao je i Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća, poručivši da je to "govor koji želi održati ratno stanje i koje koristi komemoracije za održanje ratnog stanja i širi prostor netolerancije, mržnje i netolerancije na nasilje."

Kazao je da je Srpsko narodno vijeće položilo vijence gdje su ljudi stradali u Zagrebu time pokazujući osjećaj sućuti. Isto su danas, kaže, učinili u Okučanima i sve je prošlo u najboljem redu, javlja HRT.

- Nije bilo suvišnih riječi, niti riječi koje bi nekog trebale povrijediti. Nažalost ono što se dogodilo u Borovu je suprotno od toga - rekao je.

- Želim iskazati žaljenje što je podstrijek tim mladim ljudima mogao doći bilo sa saborske govornice, bilo u vaše mikrofone nakon polaganja vijenaca u istom tom Borovu od strane najviših predstavnika državnog vrha i mogli potaći na nasilne poruke. A u kojima se omalovažavalo predstavnike lokalne vlasti stranke kojoj i sam pripadam. Na takvim mjestima treba govoriti jezikom sjećanja, a ne produbljivanja predrasuda. Nije prvi put, pogotovo ne na istoku zemlje. Riječ je o nečemu što se ponavlja. Bilo da je riječ o verbalnom poticanju ili sudjelovanju u nasilnim radnjama.



Svi koji na bilo koji način to potiču trebaju biti svjesni. Svi organi bilo na lokalnoj ili nacionalnoj razini koji su propustili napraviti, trebali bi shvatiti da je konačno vrijeme da se nakon 30 godina ratna stranica zatvori, a komemorativna praksa nastavi u duhu poštovanja stradanja - poručio je Pupovac.

Rekao je da su navijači zadnji koje treba kriviti.

- Prvi su oni koji su odgovorni oni koji ih potiču. Načelnik općine Borovo jučer umalo nije dobio batine, onaj "papak" kao što ga je netko imenovao, netko bez odgovornosti za svoje riječi. Nenazivanje stvari pravim imenom je opasno i jednako odgovorno kao neodgovorne riječi. Mi nećemo, kaže prestati zagovarati mir.

Samo ću jednu stvar reći, svaki državnik i nosilac vlasti, predstavnik naroda u Sabora koji nije svjestan da ovakve stvari štete, žestoko kompromitiraju našu zemlju i pružaju loš primjer da bi trebali to osvijestiti. Podcjenjivanje i zatvaranje očiju od strane predstavnika vlasti je suprotno zakonu i vrijeme je da se to mijenja.



Nisam govorio samo o jednom predstavniku vlasti, nego o prestavnicima vlasti, govorio sam o porukama i to u pratnji policije, govorim i o izvršnoj vlasti - ovoj, i onoj prije. Ratni zločin je za mene ratni zločin, tko god ga počinio i tko god bio žrtva - zaključio je.