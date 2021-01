Pupovac: Biskup Košić me pitao 'do kad se Srbi planiraju vraćati'

Milorad Pupovac, predsjednik Srpskog narodnog vijeća i predsjednik SDSS-a, gostujući u emisiji "Pressing" N1 televizije govorio je o stanju u Baniji. Između ostalog, pojasnio je i kako se troše sredstva prikupljena u akciji za pomoć potresom pogođenom području koju je organiziralo Srpsko narodno vijeće.

“Koliko znam, SNV je osiguralo oko 2,5 milijuna kuna. Najveći dio sredstava je utrošeno za prvi kontingent kontejnera koji smo naručili prvog tjedna, 10 kontejnera, potom smo naručivali još kontejnera i ta je brojka došla do 25-26 kontejnera što se nas tiče. U suradnji s mitropolijom zagrebačkom ta brojka je došla do 75 ili 80 kontejnera koje smo nabavili. Posljednji kontingenti se ispostavljaju tijekom ovog tjedna i početkom sljedećeg tjedna”, pojasnio je Pupovac i dodao da će se neke kontejnere dodatno opremiti i sanitarnim čvorovima.

Dodao je da su ove nabavke kontejnera koordinirane i sa Stožerom za obnovu nakon potresa.

“Zajedno s Crvenim križem i Kriznim stožerom, Medvedom, Miloševićem, Horvatom, vojskom, civilnom zaštitom koordiniramo cijeli proces. Bez te koordinacije ne bi se znalo gdje što treba. Koordinacija je jedna od iznimno pozitivnih stvari u tom procesu”, istaknuo je Pupovac.

Osvrnuo se i kritike što će se Sisak obnavljati po zagrebačkom modelu, zaključivši da iako se čini da je Sisak ekonomski snažniji nego Glina ili Petrinja, kada se usporedi sa Zagrebom, postaje jasno da je riječ o jednoj od slabo razvijenih županija.

“Imamo razumijevanja za iskazane potrebe i stvorene probleme. Nema nikakve sumnje da se ne bi imalo razumijevanja za naše kolege koji dolaze iz Siska. Neki članovi su iskazali naklonost i spremnost da poprave zakon. U svakom slučaju mislim da se treba popraviti”, kazao je Pupovac.

Komentirajući spornu situaciju sa sisačko-moslavačkim županom Ivom Žinićem, Pupovac je naveo da se to ne bi niti otkrilo da nije bilo potresa.

“Da nije bilo potresa, Žinić nikada ne bi iskočio. Potres je štošta otkrio i to nije samo stvar HDZ-a. Župan Žinić sasvim sigurno ima ozbiljne moralne odgovornosti kad je posrijedi pitanje načina kako je došao do kuće”, rekao je Pupovac, dodajući da on zna kako bi on postupio na njegovom mjestu, ali da nije na njemu da govori drugima kako da postupe.

Pupovac se osvrnuo i na kritike zbog nacionalnog prebrojavanja žrtava potresa, osobito kada je na pitanje novinara Tanjuga odgovorio da je stradala “djevojčica iz miješanog braka”.

“Ja nisam nikome prebrojavao krvna zrnca, čak ni to poginuloj djevojčici. Oni koji 30 godina prebrojavaju krvna zrnca, sad su odjednom meni došli govoriti da sam ja taj koji broji krvna zrnca. Jedan primjer je gospodin Miroslav Škoro, on je kampanju gradio na prebrojavanju krvnih zrnaca, a sam je u braku sa ženskom srpskog podrijetla iz SAD-a. Ja sam samo obavio svoju dužnost da spriječim da se u susjednoj zemlji manipulira podacima o tome jesu li stradali Srbi ili nisu stradali Srbi. U krajnjoj liniji, pošteno sam iznio podatke o tome koji su to ljudi stradali”, rekao je Pupovac.

Optužio je sisačkog biskupa Vladu Košića da mu je na jednom primanju rekao "do kad se vi Srbi mislite vraćati u Hrvatsku?"

Komentirao je i govor mržnje u Hrvatskoj, a posebno se osvrnuo na kritike i govor mržnje koji je njemu osobno bio upućen.

“To su ljudi koji na antisrpstvu, a onda i meni kao jednom od predstavnika Srba u Hrvatskoj, žele razvijati svoju politiku. Nemaju ništa drugo nego na tome. Neki su organizirali referendume, prikupljali glasove. To je bilo toliko bolesno stanje. Kad bih ja bio srpski nacionalist kao što su oni hrvatski nacionalisti, kad bih ja bio filočetnik kao što su oni filoustaše, onda bih ja bio po njihovoj mjeri, onda bi našli zajedničku računicu. A ja to nisam. Budući da ja zagovaram građanska prava, kao i manjinska prava, socijalnu jednakost, tako zagovaram i jednakost među narodima, a to njih smeta”, kazao je Pupovac.