Tantijeme od Cesarice, Morske vile, Miljacke ove će godine ići za obnovu sisačke Glazbene škole

Tantijeme od poznatih pjesama "Cesarica", "Morska vila", "Miljacka" i mnogih drugih ove će godine biti namijenjene za obnovu sisačke Glazbene škole Fran Lhotka koja je teško stradala u potresu te je neupotrebljiva. Time je 360 učenika i 40 učitelja i profesora glazbene škole u Sisku i izdvojenim prostorijama u Petrinji, koje su također stradale u potresu, ostale bez prostora za vježbanje.

Na inicijativu glazbenika i pofesora glazbene škole Hrvatsko društvo skladatelja i njegova služba ZAMP pokrenuli su među svojim članovima akciju „Playlista za glazbenu školu Sisak“ za obnovu potresom razrušene zgrade Glazbene škole Frana Lhotke. Pozivu se već sada odazvalo više od 100 domaćih glazbenih autora, skladatelja, tekstopisaca, aranžera i izdavača koji će donirati tantijeme od svojih autorskih prava u humanitarnu svrhu.

Akcija je pokrenuta po uzoru na uspješnu akciju iz 2014. „Playlista za Slavoniju“ kojom su nositelji prava i HDS ZAMP tada donirali više od 440 tisuća kuna za poplavljena područja.

Foto: Edina Zuko/PIXSELL

I sada su se mnogi glazbenici, članovi Hrvatskog društva skladatelja, odrekli autorskih honorara od jedne ili više svojih poznatih skladbi, a neki i cijelog svog repertoara. Svaki od njih se odrekao svoga udjela na pojedinoj pjesmi , a ti udjeli se razlikuju od pjesme do pjesme. U svakom slučaju, ukupna svota generirana od javnog izvođenja i emitiranja ovih pjesama na radiju, televiziji i putem interneta, bit će uplaćena na račun za obnovu Glazbene škole. O iznosu koji bi mogao biti prikupljen prerano je govoriti, jer je i situacija s javnim izvođenjem glazbe sada mnogo drukčija od one 2014. – do daljnjeg nema javnih koncerata i nastupa koji bi pomogli u povećanju svote.

„Playlista trenutno sadrži više od 200 pjesama različitih glazbenih žanrova i usmjerenja. Pop, rock i autori zabavne, klapske ili tamburaške glazbe zajedno će s kolegama iz jazza, alternativne i klasične glazbe svojom gestom pomoći povratku mladih glazbenih talenata u klupe, kako bi glazba nastavila živjeti u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji,“ komentirao je Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik HDS-a.

Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMPa, dodaje: „Ukupni iznos sredstava prikupljenih na ime javnog priopćavanja skladbi s Playliste bit će javno i transparentno obznanjen po obradi podataka. HDS ZAMP će se i ovaj put pridružiti tom iznosu donacijom iz troškova vlastitog poslovanja.“

VIDEO: Posljedice potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

HDS zahvaljuje svim nositeljima koji su se odlučili na ovu nesebičnu gestu – posebno jer ona dolazi u razdoblju u kojem su za mnoge glazbenike autorska prava jedini izvor prihoda već neko vrijeme iza nas, ali i pred nama.

„Ujedno, ljubazno molimo glazbene urednike radijskih i televizijskih postaja da, u skladu sa svojim programskim smjernicama, u narednom periodu emitiraju pjesme s Playliste kako bi prikupljeni iznos bio što veći. Znamo da će i njima biti drago pomoći obnovi škole na ovaj način,“ dodaju iz HDS ZAMPa uz napomenu kako će se playlista redovito osvježavati novim pjesmama, kako budu pristizale izjave njihovih vlasnika.

Zgrada Glazbene škole Fran Lhotka je zgrada stara 140 godina i u vlasništvu je države te o njoj brine Ministarstvo kulture. Sagrađena je kao sinagoga, a od 60-ih godina prošloga stoljeća je u njoj glazbena škola.

Glazbena škola je pokrenula i crowdfunding kampanju za obnovu škole koja je na ovom linku.

Ovdje je popis pjesama čije će tantijeme ići za obnovu škole.