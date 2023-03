Punjač za mobitel u utičnici troši struju i ako uređaj nije spojen na njega, poznato i koliko

Zbog visokih cijena struje, ali i zaštite okoliša, mnogi paze na svoju potrošnju, no često se zaboravljaju kablovi za punjenje uređaja. Naime, iako je poznato da napajanje iz usmjerivača i televizora troši električnu energiju i kada uređaji nisu uključeni, kabel za punjenje, također, troši struju i kada na njega nije spojen mobitel.

Prema uredbi EU-a, napajanja smiju trošiti maksimalno do 51 vata električne energije. U stanju pripravnosti, potrošnja energije uređaja može biti 0,3 vata. Ako je kabel za punjenje pametnog telefona uključen u utičnicu nekoliko sati dnevno, a da ne puni uređaj, tada se troši do 2,5 kilovatsati električne energije (kWh) godišnje. Uz cijenu električne energije od oko 40 centi po kWh, to je jedan euro. Ipak, ako je riječ o više kablova za punjenje koji su uvijek uključeni u kućanstvu, trošak raste, prenosi Fenix magazin.

Uz punjače za mobitele, često su uvijek pod naponom i agregati ili stanice za punjenje prijenosnih računala, igraćih konzola ili drugih uređaja. U uštedi električne energije mogu pomoći, primjerice, višestruke utičnice s prekidačem.

Osim što troše električnu energiju, uključeni strujni adapteri i punjači mogu postati i opasni ako se pregriju. Neispravni uređaji mogu uzrokovati iskre, a time i požar.

VIDEO Ove kućanske uređaje obavezno morate isključiti iz struje kada ih ne koristite, ne palite ih ni kada spavate.