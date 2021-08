Pulmolog Jakopović: Teške plućne bolesti kod nekih post-COVID bolesnika završavaju i transplantacijom pluća

Teške plućne bolesti kod nekih post-COVID bolesnika katkada završavaju i transplantacijom pluća, objasnio je pulmolog u KBC-u Zagreb dr. Marko Jakopović u HRT-ovoj emisiji Studio 4.

– Kako je došlo ljeto i cijepljenje, imamo manje post-COVID bolesnika. Ima ljudi koji stvarno jako dugo zadržavaju teške plućne bolesti - nedostatak zraka pri najmanjem naporu, stalni kašalj. Najčešće to ide prema fibrozi pluća, stvaranju ožiljaka na plućnom tkivu, a u nekim slučajevima to završava i transplantacijom pluća. To se sada radi u Italiji, počelo se raditi i kod nas – kaže Jakopović.

– Od onih koji dođu 10 posto ima tešku post-COVID sliku. Većina se ipak uspješno, ali polako oporavlja. Obično su to ljudi stariji od 60 godina, sad imamo dosta mlađih bolesnika s COVID-19, koji imaju blažu sliku – rekao je pulmolog.

Kako govori, ljudima je dosta ograničenja i COVID-19, ne bi trebalo doći do nove karantene.

– Mislim da nam ostaje držati distancu, higijenu i nositi maske u zatvorenom. Morat ćemo naučiti živjeti s COVID-19 i paziti se što više. Ja bih preporučio i cijepljenje, ne znam treba li biti obligatorno, to treba odrediti Ministarstvo – kaže.

Komentirao je i povlačenje 1,6 milijuna doza cjepiva Moderne zbog pronađenih čestica metala.

– Problem tog cjepiva nije samo cjepivo nego i proizvodnja. Nisu oni umrli od cjepiva nego su navodno našli čestice metala i povukli te serije. Naravno da to radi veliku paniku među ljudima, ne zna se što se točno dogodilo – rekao je.

