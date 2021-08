Dosad najveća studija: Delta nosi dvostruko veći rizik od hospitalizacije

Osobe koje se zaraze delta-varijantom novog koronavirusa imaju dvostruko veće šanse da završe u bolnici od onih koje su bile zaražene alfa, odnosno britanskom varijantom.

Zaključak je to studije objavljene u časopisu Lancet Infectious Diseases u petak, koju su proveli Public Health England i Sveučilište u Cambridgeu. U studiji “Hospital admission and emergency care attendance risk for SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) compared with alpha (B.1.1.7) variants of concern: a cohort study” obrađivali su se slučajevi zaraze od ožujka do svibnja, što je rana faza britanske kampanje za cijepljenje pa tako studija obuhvaća relativno mali broj cijepljenih ili djelomično cijepljenih osoba.

Obuhvaćeno je više od 43.000 slučajeva obolijevanja od COVID-19 na većinom necijepljenima u Engleskoj, pri čemu se uspoređivalo osobe zaražene delta-varijantom s osobama koje su bile zaražene alfa-varijantom u kontekstu hospitalizacije.

– Prije svega ova nam studija govori o većem riziku hospitalizacije za necijepljene ili djelomično cijepljene. Naša analiza pokazala je da u odsutnosti cijepljenja svaki izboj delta-varijante predstavlja veći teret na zdravstveni sustav od epidemije alfe – rekla je Anne Presanis sa Sveučilišta Cambridge, koja je i jedna od vodećih autorica ove studije.

Riječ je o dosad najvećoj studiji koja se bavi analizom varijanti novog koronavirusa potvrđenih sekvenciranjem genoma, odnosno kod svih obrađenih slučajeva u studiji uzet je uzorak virusa koji je onda prošao sekvenciranje cijelog genoma kako bi se utvrdilo koja je točno varijanta prouzročila zarazu.

Došlo se do rezultata u kojemu je svaka 50. zaražena osoba primljena u bolnicu 14 dana nakon što je na testiranju bila pozitivna, pri čemu je učestalost bila dvostruko veća kod zaraženih deltom nego kod osoba zaraženih alfom.

– Ova studija potvrđuje prijašnje zaključke da će osobe zaražene deltom imati znatno veću vjerojatnost hospitalizacije od zaraženih alfom. Već znamo da cijepljenje pruža odličnu zaštitu protiv delta-varijante, na koju sada otpada 98 posto slučajeva u Velikoj Britaniji, pa je stoga od vitalne važnosti da oni koji još nisu cijepljeni dvjema dozama to učine što je prije moguće – rekao je Gavin Dabrera, epidemiolog u Public Health England, također jedan od autora ove studije.

