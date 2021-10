Puljak o snimkama: Neću ulaziti u političke igre i politikantstva

Splitski gradonačelnik Ivica Puljak održao je konferenciju za mediju povodom na kojoj je komentirao natječaje, te politička prevrtanja u gradu.

Jedna od tema su bile i snimke Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti-Split koje je ekskluzivno objavio ranije Večernji list i koje su izazvale burne političke reakcije jer se na njima raspravlja o tome da će doći do štete za Split u slučaju jednostranog raskida ugovora s privatnom tvrtkom My Way Tonćija Omrčena.

- Sve što radimo bit će javno i transparentno i preko javnih natječaja. To smo ujedno i napravili. Po prvi put u Hrvatskoj smo raspisali javni poziv za članove nadzornih odbora tvrtki u vlasništvu Grada Splita. Javni poziv za članove upravnih vijeća školskih odbora, davanje u zakup poslovnih prostora, najam socijalnih stanova, objavili smo natječaje za studente, za stipendije učenika i po prvi put smo raspisali javne natječaje za direktore… - kazao je Puljak, piše Dalmacija danas.

Naveo je da su imenovali članove Upravnih vijeća gradskih tvrtki, osim za Vik Split.

- Želimo da oni budu racionalni i efikasni i trebaju se za sva zapošljavanja raspisivati putem javnog natječaja. Moraju se prijavljivati na Europske fondove. Pripremamo arhitektonske natječaje za tri vrtića i gradu Splitu. Pronašli smo i zemlju za jedan vrtić na Šinama. O tome još moramo razgovarati. Sljedeći tjedan ćemo se posvetiti izgradnji dvorana u Gradu Splitu - ustvrdio je.

Među ostalim komentirao je i spomenutu snimku.

- Posvećeni smo projektima, neću komentirati montirate snimke. Neću ulaziti u političke igre i politikantstva onih ljudi koji su javni novac željeli uzeti za sebe. Njima se sigurno čišćenje Grada neće svidjeti - kazao je.

Upitan o tome zašto misli da je dobra odluka za grad raskid ugovora sa zakupcem, kazao je sljedeće: - Između te snimke je prošlo dva mjeseca i mi smo odlučili tako jer smatramo da je to dobro za Grad Split. Ta snimka se, ponavljam dogodila dva mjeseca ranije

- Vrlo jasno sam rekao, danas su tema javni natječaji. To je ono što mi radimo za ovaj Grad. Montirane snimke gradonačelnik neće komentirati. Ti ljudi su ovaj grad gledali kao sredstvo za ispunjavanje vlastitih ciljeva. Javni novac su pokušali uzeti od građana grada Splita - dodao je.