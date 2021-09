Je li ovo Puljkov kraj? Procurila nova snimka, suradnik priznao da gradu čine štetu raskidom ugovora

Upravno vijeće Javne ustanove športski objekti temeljem dopisa splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića, jednostrano je 15. rujna raskinulo ugovor o zakupu parkinga s privatnom tvrtkom My Way Tonćija Omrčena.

Riječ je o parkingu na području Gripe koje je u vlasništvu JUŠOS-a, a kojim preko koncesije od 2003. upravlja Tonći Omrčen. Koncesiju je tada dobio preko javnog natječaja, a ugovor mu je produživan svakih pet godina.

Priča je kompleksna pa krenimo kronološki.

Priča o parkingu je u fokus javnosti dospjela na početku gradonačelničkog mandata Ivice Puljka koji je razriješio staro Upravno vijeće JUŠOS-a kad je shvatio da je Omrčen neposredno pred smjenu vlasti u svibnju na lokalnim izborima zatražio novo produženje ugovora kojeg je tada i dobio.

Tonći Omrčen i Bojan Ivošević

Puljak je tada tvrdio da je grad oštećen za 7 milijuna kuna koji će otići u privatni džep, a ne u gradski proračun. Tvrdio je da je i on osobno prevaren pozivajući se na odluku Gradskog vijeća iz 2016. prema kojoj je po isteku Omrčenove koncesije u prosincu ove godine sporni parking trebao pripasti u nadležnost komunalne tvrtke Split parking.

Priča se zahuktala početkom rujna kad je Večernji list otkrio "aferu čistačica". Naime, novopostavljeno Puljkovo Upravno vijeće odbilo je produžiti ugovor spremačici JUŠOS-a s 80-postotnim invaliditetom samo zbog činjenice što nosi isto prezime kao i djelatnik Omrčenove tvrtke. Splitska vlast, dakle, tjednima je u eter iznosila neistine o razlozima i motivima tog "otkaza" da bi se dokazalo da je riječ o klasičnoj političkoj odmazdi na štetu osobe s invaliditetom i majci dvoje maloljetne djece.

Vjerojatno je ta afera koja je postala i nacionalna bila motiv Puljkovog zamjenika Ivoševića da usred noći, u pratnji policije, naloži komunalnim redarima da Omrčenu prepile stupiće na spornoj površine pod argumentom da, katastarski gledano, preko 600 kvadrata parkinga prelazi nerazvrstana cesta u ingerenciji grada.

Sve je rezultiralo verbalnom prepirkom i višesatnom svađom pred kamerama na Gripama. Omrčenovi odvjetnici tvrde da je on koncesiju dobio transparentno i zakonito i sukladno grafičkom prikazu i stvarnom stanju te da ako i problem postoji on se ne smije rješavati na parkingu već u JUŠOS-u koji je takvu koncesiju i odobrio.

Omrčen tvrdi i da mu je grad Split nasilno i nezakonito ušao u posjed i time preskočio legalne pravne procedure na sudskim instancama.

Ipak, jednostrani raskid ugovora i ne bi bio toliki problem za novu splitsku vlast da u javnost opet nije procurila audio snimka koju ekskluzivno objavljuje Večernji list, a koja nanovo pokazuje kontradiktirnosti, neistine i spletke unutar splitske vlasti.

Ta snimka nastala je na sjednici Upravnog vijeća JUŠOS-a na kojoj se upravo raspravljalo o spornom parkingu.

Puljkov najbliži politički suradnik i član tog Upravnog vijeća, Igor Skoko, tom prilikom nedvosmisleno priznaje da će grad Split samom sebi učiniti nemjerljivu materijalnu štetu ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora.

Igor Skoko

"Ok, ja se slažem ugovor nećemo raskidati na silu jer ne želimo nanijeti štetu gradu", kaže Igor Skoko na početku snimke.

Zatim se nadovezuje Dražen Čular, predsjednik tog Upravnog vijeća i autor Puljkovog predizbornog programa koji se također nedavno našao u središtu skandala priznavši da je "otkaz čistačici bio politički zgodan".

Dražen Čular

"Dakle, možemo raskinuti ugovor jednostrano, ali ako to napravimo to će sigurno završiti na sudu. Prije nego se krene razgovarati treba znati što ćemo kusati mi, a što će kusati grad", kaže Čular.

Na Čularovu tezu nadovezuje se odmah Nenad Uvodić, još jedan gradski vijećnik stranke Centar i dugogodišnji gradski djelatnik kojeg je u Upravno vijeće JUŠOS-a imenovao direktno Ivica Puljak.

"Mislim da bi trebalo razgovarati sa zakupoprimcem o sporazumnom raskidu ugovora. Da vidimo što bi to značilo za grad i za njega", kaže Uvodić.

Nenad Uvodić

Opet se nadovezao Dražen Čular spomenuvši i nedavno otkriće lokalnih medija o štetnom ugovoru između komunalne tvrtke Split parking i KK Split prema kojem Split parking tom košarkaškom klubu godišnje za "usluge parkiranja" plaća više od 300 tisuća kuna. Slučaj navodno istražuju i nadležne institucije zbog sumnje u prikriveno sponzorstvo.

"Ja sam gotovo siguran da kad se napravi analiza svega ovoga oko KK Split i Split parkinga da će tu biti svega. Bit će svakakvih problema i priča ali upravo zato sam htio predložiti izradu elaborata. Omrčenov parking nije komercijalne prirode, to je neodvojivi dio JUŠOS-a", kazao je Čular.

Govoreći dalje o mogućnosti jednostranog raskida ugovora Čular tvrdi:

"To znači da se mi odričemo i ovih 100 tisuća kuna (približan iznos Omrčenove godišnje naknade prema JUŠOS-u) i onih 7 milijuna kuna (za koje je Puljak spominjao da su izmakli Split parkingu). Ako prihvatimo tu odluku Gradskog vijeća iz 2016. prema kojoj bi površina koju Omrčen koristi otišla u nadležnost Split parkinga ostat ćemo i bez 100 tisuća kuna i bez 7 milijuna kuna", tvrdi Čular pa nastavlja:

"U svakom slučaju gubi sport. Ako se parking da na upravljanje Split parkingu to znači 100 tisuća kuna manje u našoj kasi. To je cijela priča. S druge strane ne može se organizirati nikakvo natjecanje, boli njih ku*ac za djecu i invalide i sportske klubove. Tu ti priča staje jer je to politička priča", završava Čular.

Iz svega ovoga dakle proizlazi kako je Upravno vijeće u kojem sjede najbliži Puljkovi ljudi ravnatelju JUŠOS-a izdalo nalog o jednostranom raskidu ugovora premda su svi redom, dokazuje snimka, bili svjesni da će to dovesti do dugotrajnog sudskog procesa koji će najvjerojatnije biti nepovoljan za grad Split.

Ivica Puljak i Bojan Ivošević

Gotovo je bizarno da Puljkov najbliži suradnik Igor Skoko na sjednici Upravnog vijeća tvrdi da bi se jednostranim raskidom ugovora počinila šteta gradu, a zatim to isto Upravno vijeće raskine ugovor.

Izvori iz Upravnog vijeća kazuju nam da je to učinio zbog ogromnog tereta koje sada na leđima nosi Puljkova vlast.

"Sad kad su već nelegalno krenuli u oduzimanje parkinga zbog svojih birača i javnosti trebaju ići do kraja nauštrb štete koju će potencijalno počiniti", kaže naš izvor.

Osim toga znakovita je i činjenica da se još jedan Puljkov blizak čovjek, Dražen Čular, otvoreno protivi odluci Gradskog vijeća iz 2016. po kojoj bi parking na Gripama trebao pripasti Split parkingu, a što je dijametralno suprotno od stajališta koje od početka guraju Ivica Puljak i Bojan Ivošević.

Tu je i Nenad Uvodić koji tvrdi kako treba mirno razgovarati s Omrčenom i pokušati sporazumno raskinuti ugovor premda je taj isti čovjek 8. rujna, u onoj noćnoj akciji rezanja stupića na splitskim Gripama sudjelovao u verbalnoj prepirci podupirući Ivoševića koji je kazivao da će ugovor biti raskinut.

Za komentar smo se obratili i zagrebačkom odvjetniku specijaliziranom za trgovačko pravo Danijelu Pribaniću koji nam je kazao da ne može prejudicirati o ishodu pravnog spora do kojeg će ovdje, doznajemo iz Banovine, neminovno doći.

Danijel Pribanić

"Sudska praksa ukazuje na to da će grad Split ovaj spor s velikom vjerojatnošću izgubiti. Naime, ovaj raskid ugovora prije svega nije pisao pravnik, a što je vidljivo iz pogrešne terminologije i obrazloženja. Riječ je o nekakvoj špranci koja je vjerojatno izašla iz nekog birokratskog ureda", kaže Pribanić.

Odvjetnik tvrdi da prolazak nerazvrstane ceste ni na koji način ne može biti uvjet za jednostrano raskidanje ugovora pošto taj uvjet nije ni bio taksativno naveden kao mogući uvjet raskida prilikom sklapanja ugovora o zakupu.

"Pravilo je da se prilikom izrade ugovora o zakupu postave i odredbe koje samo i isključivo mogu utjecati na jednostrani raskid. Ovdje to nije slučaj. Osim toga sud će stati na stranu zakupoprimca jer je on postupao u dobroj vjeri i površinu nad kojom obavlja koncesiju dobio je temeljem kvadrature i grafičkog prikaza odnosno stanja u naravi, a na temeljem katastarskih čestica. I to preko javno objavljenog natječaja", kaže Pribanić upozoravajući na još dvije važne činjenice.

"Zakupoprimcu je nesumnjivo uzurpiran posjed zbog čega sada trpi materijalne gubitke. On sada ima pravo tražiti naknadu štete za izmaklu dobit koju će mu grad morati isplatiti iz proračuna. Takvi procesi inače traju dugo i pitanje je kakva će biti situacija s kamatama i koliku će štetu grad Split uistinu pretrpjeti. Grad je eventualno mogao s koncesionarom potpisati aneks kojim bi, ako na spornom dijelu uistinu prolazi nerazvrstana cesta, zakupoprimcu bilo uskraćeno korištenje sporne površine. Međutim, oni su mu sada otkazali cjelokupnu koncesiju protupravno. Napominjem i to da bi taj aneks ovisio isključivo o dobroj volji dviju strana. Dakle, tu se ne radi o zakonskoj prisili već o pravnoj i relativno mirnoj mogućnosti rješavanja problema. No teško je za povjerovati da bi zakupoprimac i taj aneks prihvatio budući da on ima svoj ugovor s definiranom površinom i praktički bi radio na svoju štetu", tvrdi odvjetnik Danijel Pribanić.