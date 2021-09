Reakcije nakon otkrića Večernjeg, Most: 'Puljak ovo treba objasniti, nastavak suradnje je upitan'

Nakon što je Večernji list ekskluzivno objavio audio snimku nastalu na sjednici Upravnog vijeća JUŠOS-a, a na kojoj se može čuti kako je Upravno vijeće u kojem sjede najbliži ljudi Ivice Puljka ravnatelju JUŠOS-a izdalo nalog o jednostranom raskidu ugovora, premda su svi redom bili svjesni da će to dovesti do dugotrajnog sudskog procesa koji će najvjerojatnije biti nepovoljan za grad Split, uslijedio je niz reakcija.

Ivica Grković iz Mosta zatražio je hitno očitovanje splitskog gradonačelnika te ostavku Igora Skoke, najbližeg Puljkovog suradnika i člana tog Upravnog vijeća, koji tom prilikom nedvosmisleno priznaje da će grad Split samom sebi učiniti nemjerljivu materijalnu štetu ukoliko dođe do jednostranog raskida ugovora.

- Situaciju s ovom snimkom najoštrije osuđujemo. Od gradonačelnika Ivice Puljka i njegovog zamjenika Bojana Ivoševića tražimo hitno očitovanje. Iz ove snimke proizlazi da će grad Split pretrpjeti štetu, a mi u Mostu to ne želimo. Nama je interes javnosti i građana na prvom mjestu. Što se tiče naše daljnje podrške gospodinu Puljku mogu reći da ona ima svoj rok trajanja, a taj rok kao da se bliži. Mi ne nastupamo destruktivno nego samo i isključivo u interesu javnosti. Igor Skoko glavni je operativac gradonačelnika Puljka i mislim da bi politički pametno bilo da on odstupi jer neupitno čini političku štetu. Uglavnom, ovdje se radi o političkom revanšizmu na štetu građana - poručio je Grković.

Igor Stanišić, gradski vijećnik HGS-a, smatra da sve članove upravnog vijeća treba kazneno procesuirati.

- Nevjerojatno! Članovi upravnog vijeća i ujedno i vijećnici Gradskog vijeća Grada Splita umjesto da štite interes grada kojeg predstavljaju, svjesno rade štetu tom istom gradu. Gradonačelnik Puljak se stalno žali na "kosture" iz ormara a njegovi najbliži suradnici svjesno ostavljaju kosture nekoj budućoj vlasti zbog kratkoročnog PR-a. Ako imaju iti malo obraza svi članovi upravnog vijeća trebaju dati ostavke, a Grad Split i Javna ustanova športski objekti trebaju ih kazneno procesuirati! Također je jasno da gradski vijećnici Igor Skoko, Nenad Uvodić i Anita Birimiša ne štite interes Splita i kao takvi ne bi trebali biti ni gradski vijećnici. Trebaju ako imaju morala odstupit sami ili ih na to treba prisilit njihov stranački šef gradonačelnik Puljak, na čijoj su listi i ušli u Gradsko vijeće Grada Splita! Ukoliko gradonačelnik to propusti učinit znači da stoji iza svojih ljudi koji rade protivno javnom interesu - poručio je Stanišić.

Zgroženi su i u splitskom SDP-u.

- Upravo zbog ovakvih stvari mi inzistiramo na snimanju sastanaka s Puljkom i partnerima. Nažalost nerijetko se dogodi da gradonačelnik i suradnici iznose neistinite tvrdnje, a onda ih snimke demantiraju - poručio je SDP-ov Goran Kotur.

Predsjednik splitskog HDZ-a Vice Mihanović također smatra da u snimci ima elemenata kaznene odgovornosti.

- Ovo je nečuveno i sramotno. U ovoj snimci ima elemenata kaznene odgovornosti budući da su članovi Upravnog vijeća, a to su mahom ljudi Ivice Puljka, zbog političkog revanšizma i vlastitih interesa gradu svjesno nanijeli štetu. Gospodin Puljak pothitno te ljude treba eliminirati iz političkog života. Ukoliko to ne napravi podrazumijevat će se da je on odgovoran za ovu neugodnu situaciju - kazao je Vice Mihanović, predsjednik splitskog HDZ-a.

