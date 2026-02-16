Ministrica Vučković: Za sanaciju otpada kod Gospića i Bedekovčine osigurano više od 10 milijuna eura

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković najavila je u ponedjeljak da će sanacija ilegalnog odlagališta otpada u općini Bedekovčina te prva faza sanacije kod Gospića koštati 10 milijuna eura, a Ministarstvo je utvrdilo šest prioritetnih lokacija za sanaciju. "Naša je procjena da će prva faza sanacije Gospića i sanacija u naselju Poznanovec u općini Bedekovčina koštati nešto više od 10 milijuna eura bez PDV-a, od čega 7,5 milijuna ide za sanaciju u naselju Poznanovec, a za Gospić 2,6 milijuna eura", rekla je ministrica na konferenciji za novinare.

U općini Bedekovčina na sjeveru zemlje nalaze se dvije lokacije na kojima je nepropisno odloženo oko 13 tisuća tona otpada, pretežno je riječ o plastičnom otpadu, gumama i miješanom otpadu. Ilegalno odlagalište kod Gospića sadrži oko 35 tisuća tona otpada, od čega će 3,5 tisuća tona biti sanirano u prvoj fazi.

"Znam da su lokalne zajednice opravdano zainteresirane za kvalitetu tla i vode. Različita tijela i institucije rade svoje poslove kako bi utvrdili stanje okoliša, vode i tla. Također, cijelo su vrijeme angažirani stručnjaci za praćenje stanja u okolišu. Naše informacije za sada govore da nema nekih povećanih graničnih vrijednosti i to govorimo savjesno, uz obećanje da ćemo nastaviti pratiti stanje", rekla je Vučković.

Fond za zaštitu okoliša prošli je tjedan pokrenuo postupak javne nabave za radove na sanaciji tih odlagališta. Na temelju dosadašnjih javnih poziva, dodala je ministrica, Ministarstvo je dobilo podatke o 91 onečišćenoj lokaciji diljem zemlje.

''Osigurali smo 30 milijuna eura za definiranje velikih točaka onečišćenja, njih šest smo definirali prioritetnima, među kojima su lokacije o kojima se naviše raspravlja u javnom prostoru kao što su Gospić ili Bedekovčina'', poručila je.

Odgovarajući na kritike da procesi sanacije teku presporo, ministrica je napomenula da oni ne mogu započeti prije nego završe istražni procesi kojima se bave druga tijela. "Mi smo dobili mogućnost rada na ovim lokacijama tek u drugoj polovici listopada 2025. U međuvremenu smo pripremili jedan dio dokumentacije te obavili javne konzultacije vezeno za istraživanje tržišta i cijena jer je to u najboljem interesu državnog proračuna", rekla je.

Uz to, pokrenuta je izrada plana sanacije za onečišćene lokacije u Pazinu i Samoboru, a direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen govorio je o poduzetim mjerama u naselju Biljane Donje, na području grada Benkovca te u Solinu. "Do sada je iz Biljana Donjih odvezeno 42 tisuće tona. Također, u četvrtoj fazi sanacije prostora bivše tvornice Salonit u Solinu, proveli smo postupak nabave radova te smo u završnoj fazi ishođenja građevinske dozvole. Ovaj je projekt s PDV-om vrijedan s 5,1 milijun eura, a početak radova očekujem u ožujku", naveo je.

Kada je riječ o projektu gradnje peradarskih farmi u Sisačko-moslavačkoj županiji, Vučković ističe da je postupak procjene utjecaja na okoliš još u tijeku. "Prema informacijama iz različitih uprava, potencijalno je riječ o mogućih 18 projekta, no za deset od njih još nije ni započet postupak procjene utjecaja na okoliš", rekla je ministrica.