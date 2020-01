Puhovski: Ministri u Hrvatskoj smjenjuju se samo zbog nekretnina, umjesto zbog (ne)učinkovitosti

Komentari se ne stišavaju – na ono što je ministar zdravstva Milan Kujundžić na današnjoj konferenciji rekao, na činjenicu kako je to rekao, ali i na to da je govor održao uz odvjetnika.

– Cijela konferencija bila je besmislena jer je glavni zaključak da je ministar dao “mandat na raspolaganje“. To znači da ministar nema elementarno znanje o demokraciji s obzirom da je njegov mandat stalno na raspolaganju premijeru, Vladi, ali i narodu. Ne može on staviti mandat na raspolaganje, to ništa ne znači. Ili je trebao dati ostavku ili nije – rekao nam je analitičar Žarko Puhovski.

VIDEO Ministar Kujundžić na konferenciji za medije objavio da je dao mandat na raspolaganje premijeru

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje je li ministar trebao dati ostavku Puhovski je ipak zaključio kako se u zadnje vrijeme ministri u Hrvatskoj smjenjuju samo zbog nekretnina, umjesto da razlog njihovog odlaska ili ostanka bude rade li dobro svoj posao ili ne.

– Po mom mišljenju, Goran Marić bio je dobar ministar koji je otišao zbog nekretnina. S druge strane, svi govore da je Lovro Kuščević otišao zbog nekretnina, a ne zato što je loše radio. Što se tiče Kujundžića, nije se istaknuo u Vladi, ali tamo sjede i oni sa slabijim rezultatom – smatra Puhovski koji se osvrnuo i na činjenicu da je na konferenciji uz ministra bio odvjetnik Janjko Grlić iz odvjetničkog društva Gajski, Grlić, Prka i partneri. Smatra da se ministar tako htio prikazati kao žrtva te da odvjetnici ne bi trebali prisustvovati konferencijama za novinare.

FOTO Ministar Kujundžić stigao na konferenciju za medije u pratnji odvjetnika