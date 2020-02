Masakr u Njemačkoj: Ubijeno najmanje osam osoba, više ozlijeđenih

Najmanje osam osoba poginulo je u pucnjavi koja se dogodila u Njemačkoj. Pucnjava se dogodila u gradu Hanau, a ozlijeđeno je najmanje pet osoba. Neki od njih su u teškom stanju, javlja Bild.

Napadi su se dogodili u nargila barovima. Prvi se napad dogodio u središtu Hanaua, nakon čega su se napadač ili napadači odvezli do četvrti Kesselstadt te tamo otvorili vatru na drugi nargila bar. Vlasti tragaju za napadačima. Očevici prvog napada prijavili su osam do devet pucnjeva.

Lokalni portal 'Vorsprung Online' piše kako je osoba pucala iz automobila. Prema nekim informacijama do pucnjave je došlo i u četvrti Lamboy, no to još nije službeno potvrđeno. Na terenu su jake policijske snage. Pojavio se i navodni video uhićenja u Lamboyu, no policija nije potvrdila uhićenje.

#Hanau - Es scheint eher aus dem dunklen Milieu zu kommen... pic.twitter.com/iNuw9D1oIy — Safahat (@SeloSays_DTG) February 19, 2020

Foto: Reuters/PIXSELL