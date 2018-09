Pucnjava na obiteljskom okupljanju - 5 ranjenih, uključujući 8-godišnje dijete

U Americi su se jučer, 20. rujna, dogodile dvije pucnjave.

Jedna se dogodila u Marylandu kada je napadačica iz zasad nepoznatih razloga, na poslu s vatrenim oružjem, usmrtila troje svojih kolega te još troje ranila.

Druga se dogodila u Syracuseu u New Yorku, tijekom obiteljskog okupljanja na kojem se okupljala nakon nedavne smrti njihovog člana obitelji, a čak petero ljudi je ranjeno, uključujući i 8-godišnje dijete.

Žrtve su prevezene u bolnicu, a za počiniteljem se traga, javlja Euronews.

#BREAKING: At least six people have been shot, including one child in #Syracuse, according to Syracuse Police. There's a heavy police presence on Midland Avenue. At least one victim is critically injured. @katelynnulrich is at the scene. pic.twitter.com/Kxa4m0PsIw