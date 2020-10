Puca se po Vladi, korona divlja... Ljudi trebaju lidere

Šou “Presicom na presicu” predsjednika države Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića komentirali su nam jučer politički analitičari , kulturnjaci, sportaši... Gotovo svi se slažu da sučeljavanja prvih ljudi ove države mora prestati. Hrvatska se suočava s previše problema vezanih uz COVID-19 i sve što on donosi da bi se vrijeme moglo gubiti na osobna prepucavanja.

– U situaciji kad se puca po Vladi, brojke zaraženih su ogromne, ljudima trebaju lideri, ne kokošinjac – rekao je stručnjak za političku komunikaciju Krešimir Macan, dodajući kako Milanović ima problem s tim da se lako uvrijedi. Tašta prznica zovu ga ljudi s kojima sam u berbi maslina. To ga dobro opisuje. Da se razumijemo, i Plenković ima istih karakteristika, iako blažih. Oni obojica moraju shvatiti da su si zadali bitku u kojoj će i jedan i drugi izgubiti. Što sad narod ima od toga, primjerice, tko je, gdje i kada služio vojni rok. Opet se vraćamo u prošlost. Doduše, ne sad u 1941., ali rasprave o tome čija je mama bolja, takoreći, nebitne su – kaže Krešimir Macan, dodajući da bi se i premijer i predsjednik trebali početi baviti ozbiljnim temama, a ne jedan drugim. Sličnog je stava i Ankica Mamić.

Ne pratim tu Ligu prvaka

– Kruha i igara sad već pomalo eskalira, a u društvenom smislu to nema nikakve koristi. Hrvatska je u velikoj gospodarskoj krizi, čak i više nego ostale zemlje Europe jer mi svoj prihod primarno ostvarujemo od uslužnih djelatnosti, korona je tu, a i zdravstveni sustav sa situacijom s veledrogerijama zahtijeva krizni menadžment. Koliko god se ova prepucavanja Plenkovića i Milanovića možda čine zabavnima, stvarno moraju prestati – rekla je politička analitičarka Ankica Mamić, dodajući da su prepiranja na osobnoj razini bitna samo premijeru i predsjedniku.

Građani, kaže Mamić, ionako ne mogu znati tko je oko čega u pravu i zašto, a dvojka bi trebala razmisliti o svom javnom i društvenom utjecaju te se ponašati u skladu sa svojim funkcijama.

– Ne pratim tu ligu prvaka - rekao nam je kratko, ali duhovito ravnatelj dvorane Lisinski Dražen Siriščević na pitanje kako gleda recentni okršaj između predsjednika i premijera.

Bitna točka koja se stalno provlači kroz sukob su i izjave tada predsjednika Zorana Milanović na sastanku s braniteljima, koji su ga tajno snimili da je tako i izjava o “mami lekarki” ugledala svjetlo dana. Kontaktirali smo stoga i Josipa Klemma, negdašnjeg predsjednika Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata i neformalnog vođu prosvjeda u Savskoj.

Banožić demantira

– Plenković nema veze sa sastankom iz 2016. Ispalo je da smo tada bili puno mudriji od Milanovića i nismo ni znali koje će gluposti izgovoriti. Mislio sam da je puno pametniji, a on je pred nama htio zveckati oružjem, na što sam mu rekao da mi nismo za takvu opciju jer znam što rat nosi. Mislim da ta izjava postoji i na snimci – kazao nam je Josip Klemm.

A na Milanovićeve izjave da ne dolazi na sastanke odgovorio je ministar obrane Mario Banožić.

– To što je predsjednik Milanović izjavio na svojoj jučerašnjoj press konferenciji potpuna neistina. Od kada sam ministar obrane pa do današnjeg dana održano je ukupno šest sastanka, a ispričao sam svoju nazočnost dva puta, i to zbog priprema i sudjelovanja na NATO ministarskom sastanku videokonferencijom i zbog neodgodivih obveza u Vladi.