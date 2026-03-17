Beč postao špijunsko središte: Antene na ruskim zgradama ne gledaju prema istoku...

S gornjih katova nekadašnje carske škole jahanja u Beču, iza zlatnih kupola ruske pravoslavne katedrale, mogu se uočiti brojni satelitski tanjuri. Iako svaka ambasada mora imati sigurnu komunikaciju sa svojom državom, stručnjaci i zapadni sigurnosni dužnosnici tvrde da ovi tanjuri na ruskim objektima u središtu Beča služe nečemu drugom. Prije svega, nisu usmjereni prema istoku. Četiri godine nakon početka rata u Ukrajini, krovovi ruskih diplomatskih objekata u austrijskoj prijestolnici ponovno su oživjeli jednu od svojih ključnih funkcija iz doba Hladnog rata – kao najveća tajna platforma za elektroničko izviđanje (SIGINT) Kremlja na Zapadu. "To je jedna od naših glavnih zabrinutosti kada je riječ o ruskim aktivnostima ovdje. Znamo da ciljaju komunikacije vlada i vojski zemalja NATO-a pomoću opreme koju imaju", rekao je jedan visoki europski diplomat u Beču. "Beč je za njih postao izuzetno važan... to im je europsko čvorište".

Prema riječima dužnosnika i stručnjaka, iz Beča Rusija ne prati samo europske satelitske i elektroničke komunikacije, već i one na Bliskom istoku i u Africi. Za razliku od većine europskih država koje su nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. protjerale velik broj ruskih diplomata, neutralna Austrija zauzela je znatno blaži pristup prema ruskim predstavništvima. Čak je i austrijska obavještajna služba (DSN) nedavno upozorila da "tehničke sposobnosti i prilagodljivost ruskih SIGINT postaja u Beču predstavljaju značajan sigurnosni rizik". Zapadni obavještajni dužnosnici navode da su u posljednje dvije godine uočili postavljanje novih satelitskih antena i drugih neobičnih instalacija na krovovima ruskih objekata. Posebno je zanimljivo koliko se često pojedine antene premještaju, što upućuje na njihovu aktivnu uporabu za praćenje različitih satelita. Za razliku od standardnih komunikacijskih antena, koje bi bile fiksne, ove se stalno prilagođavaju, piše Financial Times.

Primjerice, uoči Münchenske sigurnosne konferencije jedna od najvećih antena bila je preusmjerena, da bi se nakon završetka skupa vratila u prvotni položaj. Takve promjene daju rijedak uvid u interese ruskog elektroničkog nadzora. Analiza otvorenih izvora i stotine fotografija visoke rezolucije pokazale su da ruski sustavi prate komunikacije putem satelita koji povezuju Europu i Afriku. Riječ je o satelitima poput Eutelsata 3B i 10B, SES5 i Rascom QAF1. Fotografije je snimila skupina bečkih inženjera i entuzijasta okupljenih pod imenom NomenNescio, koja dokumentira ruski kompleks poznat kao "Russencity" na istočnoj obali Dunava. Kompleks, izgrađen 1983. godine, obuhvaća više zgrada, školu za djecu diplomata i središnji objekt ruske misije pri UN-u, čiji je krov prekriven antenama.

Stručnjaci navode da su ruski tehničari instalirali posebne leće koje omogućuju praćenje šireg spektra satelitskih signala. Beč je za takve aktivnosti posebno pogodan, između ostalog i zbog blizine velikih europskih komunikacijskih postaja te činjenice da u gradu djeluju brojne međunarodne organizacije poput UN-a, OESS-a, IAEA-e i OPEC-a. Prema procjenama austrijskih obavještajnih službi, Rusija u Beču ima oko 500 diplomatskih djelatnika, a trećina njih navodno radi kao prikriveni obavještajci. Uz "Russencity", više drugih lokacija u gradu također se koristi za elektroničko izviđanje.

Unatoč tome, austrijske vlasti imaju ograničene mogućnosti djelovanja. Prema zakonima te zemlje, špijunaža se ne može kazneno goniti ako nije izravno usmjerena protiv nacionalnih interesa. Iako su sigurnosne službe predlagale mjere poput protjerivanja diplomata, politički vrh zasad izbjegava takve poteze kako ne bi izazvao reakciju Rusije. Austrija, iako neutralna i izvan NATO-a, posljednjih godina pokušava ojačati sigurnosnu suradnju s europskim partnerima. U tom kontekstu sve se češće priznaje da Rusija predstavlja zajedničku prijetnju. Ipak, kako ističu sigurnosni izvori, ponekad je u obavještajnom radu učinkovitije promatrati nego odmah djelovati.