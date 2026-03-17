Parlament RS usvojio rezoluciju o osudi NDH, zaprijetili 'srbijanskim raketama'

Parlament Republike Srpske u utorak je usvojio rezoluciju kojom je osudio veličanje ustaške, nacističke i fašističke ideologije, relativizirajući pritom četničke zločine i prijeteći "srbijanskim raketama". Uz usvajanje rezolucije, parlament RS-a pozvao je entitetsku vladu da usvoji propise kojima bi se "jasno i nedvojbeno" inkriminiralo promoviranje tih simbola i ideologija uz odgovarajuće sankcije. Šef kluba zastupnika vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Srđan Mazalica uoči rasprave o rezoluciji na sjednici u Banjoj Luci pojasnio je kako će se mijenjati postojeći kazneni zakon na razini entiteta a neizravno je potvrdio kako je cijela rasprava potaknuta onim što se zbivalo na koncertima Marka Perkovića Thompsona.

"Ne treba spominjati imena i nismo to učinili. Јedan vladika je savjetovao da ne navodimo imena, poput Marka Perkovića Thompsona, jer ne treba takvim ljudima davati na značaju spominjanjem u dokumentima parlamenta RS", kazao je Mazalica. Svejedno je istaknuo kako bi temeljem planiranih izmjena zakona Thompson bio uhićen i kažnjen zatvorom ukoliko bi na teritoriju RS izgovorio ustaški pozdrav "za dom spremni". Kazao je i kako bi zakon trebao osigurati uklanjanje spomenika sa spornim obilježjima pri čemu je izrijekom spomenuo onaj podignut u Modranu pokraj Dervente u znak sjećanja na poginule pripadnike 103. brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

Relativiziranje četničkih zločina



Zastupnik Stranke demokratske akcije (SDA) Ramiz Salkić uzalud je upozoravao kako je neprimjereno donositi rezolucije koje osuđuju samo jedne zločine bez empatije za sve žrtve te je tražio istodobnu osudu četničkih zločina. Bez toga, kako je kazao, samo se produbljuju podjele i potiču antagonizmi i pokazuje kako ne postoji istovjetan odnos prema svim zločinima čime se izravno potiče radikalizam. Mazalica je u ime SNSD-a Salkićev zahtjev odbio uz revizionističku tvrdnju kako su "četnici zapravo bili antifašisti" i da su činili "pojedinačne zločine" ali ne i genocid.

Dokument pod naslovom "Eezolucija o osudi i zabrani promoviranja i veličanja ideologije i simbola Nezavisne Države Hrvatske i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola" našao se pred zastupnicima u entitetskom parlamentu na poticaj oporbene Srpske demokratske stranke (SDS) koja je prva predložila tekst. "Koncerti Thompsona na Hipodromu i u Širokom Brijegu bili su kap koja je prelila čašu", kazao je tijekom rasprave u parlamentu Ognjen Bodiroga, šef kluba zastupnika SDS-a dodajući kako u njegovoj stranci drže da bi svatko tko veliča NDH i njene simbole trebao biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Vladajući SNSD Milorada Dodika odbacio je SDS-ov prijedlog rezolucije kao manjkav pa su predložili novi tekst koji je odgovornost za zločine nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, osim na režim u NDH, prebacio i "dio rimokatoličkog klera" te na muslimane. Navode kako su samo Srbi u Drugom svjetskom ratu bili antifašisti i dodaju kako je na tom temelju nastala današnja Republika Srpska s ciljem "sprječavanja novog genocida nad Srbima".

'Iza rezolucije stoje rakete'



U rezoluciji kako ju je predložio SNSD stoji i tvrdnja kako se u bivšoj Jugoslaviji sustavno prikrivao karakter zločina počinjenih nad Srbima odnosno genocid pa je to, kako zaključuju, omogućilo "revitalizaciju neoustaških, neonacističkih i neofašističkih ideja koje su eskalirale tijekom 90-ih godina XX stoljeća". Predbacuju Njemačkoj i današnjoj Hrvatskoj da nikada nisu priznale odgovornost za genocid nad Srbima u NDH niti su za to ponudile ispriku. Zbog svega toga sada parlament RS, kako stoji u rezoluciji, izražava zabrinutost revitalizacijom ideologije, simbola i pozdrava NDH.

Pri tom kao problematičan navode hrvatski grb s prvim bijelim poljem, simbol "U" i pozdrav "za dom spremni" a dodaju i "oznake Handžar divizije" iako je ostalo nejasno na što pod tim misle. Predsjednik parlamenta RS Nenad Stevandić svoju je raspravu zaključio izjavom kako rezolucija ima posebnu snagu jer iza nje stoje "rakete koje ima Srbija". "I te rakete su naša deklaracija i rezolucija", kazao je Stevandić, Dodikov koalicijski partner.