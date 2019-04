Prvi veliki Erdoğanov poraz – kako je sultan ostao bez vlasti u Ankari i Istanbulu

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pretrpio je u nedjelju težak poraz na lokalnim izborima. Osim što je njegova Stranka pravde i razvoja (AKP) izgubila kontrolu nad glavnim gradom Ankarom prvi put od osnutka stranke 2001. godine, izgubila je i Istanbul, najveći turski grad, unatoč tome što je za kandidata stavio bivšeg premijera Binalija Yildirima. To je najveći šok za Erdoğana s obzirom na to da je u tom gradu započeo svoju političku karijeru i devedesetih godina bio gradonačelnik.

Predsjednik vrhovnog izbornog povjerenstva Turske Saadi Goven potvrdio je da je AKP poražen u dva najveća turska grada Istanbulu (15 milijuna stanovnika) i Ankari (5,5 milijuna stanovnika). AKP je izgubio i Izmir gdje je novi gradonačelnik Mustafa Tunç Soyer, kandidat oporbene Republikanske narodne stranke (CHP). Erdoğan je izgubio i vrlo važan turistički grad Antalyu. Turski sultan ne želi se pomiriti s činjenicom da je izgubio te gradove pa i dalje osporava rezultate koje je iznio Saadi Goven tvrdeći kako je on naklonjen oporbi iako ga je na to mjesto postavio sam Erdoğan. Izlaznost na izbore diljem države bila je 84,52 posto.

Čelnik Republikanske narodne stranke Kemal Kılıçdaroğlu pozvao je svoje pristaše da budu mirni i dostojanstveni te da ne prosvjeduju protiv tvrdoglavosti Erdoğana koji ne želi priznati poraz u Istanbulu.

“Sve su to teroristi”

– Ljudi su glasali za demokraciju, izabrali su demokraciju – istaknuo je Kılıçdaroğlu naglašavajući kako Erdogan jedva čeka da njihovi pristaše izađu na ulice i izazovu sukobe kako bi ih mogao prikazati kao teroriste i anarhiste.

Kılıçdaroğlu je predsjednik najveće oporbene stranke CHP kojem je Erdoğan htio ukinuti imunitet. Oboje bivših zamjenika predsjednika prokurdske stranke HDP Selahattin Demirtaş i Figen Yüksekdağ već su izgubili imunitet i više od dvije godine su u zatvoru. Predsjednik države Erdoğan lidere oporbenih stranaka u predizbornoj kampanji uoči lokalnih izbora nazvao je “teroristima” obećavši da će Kemala Kılıçdaroğlua strpati u zatvor nakon izbora.

Republikansku narodnu stranku Turske osnovao je Mustafa Kemal Atatürk koji je 1923. utemeljio današnju Republiku Tursku nakon propasti Osmanskog Carstva u Prvom svjetskom ratu, a ona je danas najveća oporbena stranka u Turskoj s 25 posto mjesta u parlamentu što Erdoğanu stvara veliki problem. U predsjedniku stranke, 71-godišnjem Kemalu Kılıçdaroğluu Erdoğan vidi najveću opasnost. Popularnost je među Turcima stekao kada je napao Erdoğana kazavši da “ne može biti narodni čovjek ako za sebe gradi palače, kupuje zrakoplove i Mercedese te zlatne WC školjke”.

Kemal Kılıçdaroğlu predvodio je i marš u lipnju 2017. pod sloganom “Pravo, zakon, pravda” nazivajući Erdoğana “diktatorom” te je u 25 dana hoda prošao 400 km dug prosvjedni put od Ankare do Istanbula. “Marš pravde” privukao je na stotine tisuća pristaša CHP-a koji su time prosvjedovali zbog toga što je zastupnik te stranke osuđen na 25 godina zatvora zbog curenja u medije informacija o isporuci turskog oružja Siriji. Između ostalog, maršem se htjelo potaknuti građane Turske da se vrate na put oca Turske, Kemala Atatürka, te da se zaustavi islamizacija Turske koju provodi Erdoğan.

Foto: HUSEYIN ALDEMIR/REUTERS/PIXSELL

– Erdoğan je bio uvjeren da neće izgubiti izbore unatoč tome što u turskom društvu već dulje vrijeme postoji antagonizam i nezadovoljstvo prema Erdoğanu i njegovoj stranci AKP – kazao je za Večernji list turski novinar Hassan Tahrawi ističući kako su Turci u gradovima kaznili Erdoğana zbog autokratskog vođenja države.

– Sve koji se s njim ne slažu Erdoğan smatra teroristima i neprijateljima. Od pokušaja vojnog udara do danas, koliko je intelektualaca, novinara, aktivista, neistomišljenika završilo u zatvoru? Samo zato što su se suprotstavili Erdoğanu i njegovoj ideji islamizacije Turske. Narod je na izborima rekao svoje. Koliko je to pobjeda opozicije toliko je to poruka naroda Erdoğanu – jedno veliko ne – govori Tahrawi koji se nada da će se Erdoğan pomiriti s porazom, a ne poduzimati osvetničke korake koji bi mogli dodatno destabilizirati Tursku.

Zloupotreba pokolja

– Erdoğanu je poraz još teže pao s obzirom na to da su gotovo svi mediji pod njegovom kontrolom i uživo su prenosili njegove predizborne govore. A na kraju ga je potukla oporba koja nema nijednu TV postaju, portal ni tiskani medij jer su svi zatvoreni nakon što su njihovi čelnici završili u zatvoru – ističe Tahrawi naglašavajući kako je sam Erdoğan kazao da su ovi izbori njemu jako važni jer se radi o pitanju opstanka zemlje opisujući ih kao “egzistencijalne izbore za Tursku”.

– U 48 dana kampanje Erdoğan je održao stotinjak predizbornih skupova diljem zemlje održavši 14 govora u različitim četvrtima Istanbula u samo dva dana, kao i više puta u Ankari tijekom kampanje. Ne birajući sredstva, pokazujući snimke terorističkog čina na Novom Zelandu u kojem je ubijeno više od 50 muslimanskih vjernika, želio je mobilizirati što više muslimanskih vjernika kako bi glasali za njega, zaprijetivši čak da će u slučaju pobjede oporbenih kandidata u Ankari i Istanbulu građani platiti cijenu – rekao je Hassan Tahrawi.