Sljedeće ljeto do Kopilice vozit će 'metro'

Autobusni i željeznički kolodvor koji su tik do Trajektne luke bit će od ljeta 2019. privremeno premješteni na područje Kopilice, u sjevernom dijelu grada, a putnike će na tom dijelu prevoziti vlak, što će, kako je u srijedu rekao gradonačelnik Andro Krstulović, biti početak korištenja 'metroa' u Splitu.

Ugovori koji reguliraju privremeno premještanje autobusnoga i željezničkog kolodvora s Rive u Kopilicu, čime će se rasteretiti velike prometne gužve u splitskoj Trajektnoj luci, potpisani su danas u promotivnoj vožnji vlakom između Kopilice i željezničkog kolodvora, a u njoj je bio i ministar mora, promet i infrastrukture Oleg Butković.

Ministar Butković bio je i na vožnji vlakom od Kaštel Starog do Kopilice, nakon čega mu je u Kopilici predstavljen projekt privremenog premještanja tih dvaju kolodvora.

Vožnja vlakom od Trajektne luke do autobusnoga i željezničkog kolodvora u Kopilici, kako je najavljeno, trajat će tri minute.

"Danas potpisanim ugovorima do početka sljedeće turističke sezone privremeno će se dislocirati autobusni i željeznički kolodvor, a HŽ Cargo će u Kopilici iznajmiti dio svoje nekretnine, što znači da će se do početka sljedeće turističke sezone postojeća trasa (željezničke pruge u Splitu) staviti u funkciju", rekao je ministar Butković.

Objasnio kako je trasa pruge koja će se od ljeta 2019. staviti u funkciju dio velikog infrastrukturnog projekta koji je prihvaćen i na sjednici Vlade u svibnju ove godine, a kojim je predviđeno prometno povezivanje splitske Zračne luke s Trajektnom lukom.

"Izgradnja željezničke pruge koja bi u konačnici trebala povezati Zračnu i Trajektnu luku Split jedan je od velikih infrastrukturnih projekta i s tim u vezi smo u komunikaciji s Gradom Splitom i sa Splitsko-dalmatinskom županijom", rekao je Butković.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara je izjavio kako će se do željezničkoga i autobusnog kolodvora u Kopilici iz grada putovati modernim vlakom.

"Ovaj vlak kao splitski metro prometovat će od lipnja svakih desetak minuta. Ovo je super moderan vlak koji će na tom kraćem dijelu splitskoga metroa postati činjenica", rekao je Krstulović Opara.

Riječ je o željezničkoj pruzi u dužini od dva kilometra koja je ukopana prije više od 35 godina.

Gradonačelnik je najavio kako će u proljeće 2019., osim kolodvora u Kopilici, početi izgradnja željezničkih postaja u Dujmovači, Sv. Kaji i na Širini u Solinu za vlak koji bi trebao povezivati splitsku Trajektnu i Zračnu luku.

Krstulović Opara rekao je i kako je do kraja kolovoza ove godine kroz splitsku Zračnu luku prošlo više od tri milijuna putnika, a kroz Trajektnu luku do rujna oko 5,5 milijuna putnika. To znači, dodao je, da kroz te dvije luke na godinu prođe gotovo devet milijuna putnika, a one nemaju kvalitetan prometni spoj.

Odgovarajući na novinarska pitanja, ministar Butković je rekao kako se "aktivnosti u vezi s gradnjom Pelješkoga mosta odvijaju dobro".

"Završeni su izvedbeni projekti, završena su ispitivanja, a do kraja ove godine ili početkom siječnja doći će brod koji će početi raditi pilote, tako da sve ide po planu", dodao je.

Butković je rekao kako je izgradnja Pelješkoga mosta "udarni hrvatski projekt" u operativnom programu koji traje do 2020. godine. Pritom je istaknuo kako se za sljedeći operativni program i razdoblje nakon 2020. priprema veliki infrastrukturni projekt koji se odnosi na uređenje prometa od Omiša to Trogira, gdje se tijekom ljetnih mjeseci stvaraju velike prometne gužve i zastoji.

"To je veliki projekt, njegova ukupna vrijednost je nekoliko stotina milijuna eura", dodao je Butković.

