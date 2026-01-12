Psihijatar: Pacijent po upisu u registar uspio apstinirati prvi put nakon pet godina

U nešto više od dva mjeseca otkako je u funkciji, u Registar isključenih igrača do 9. siječnja upisalo se 5000 igrača i time se zaštitilo od napasti da nastave s ovisničkim kockanjem u bilo kojoj kladionici, automat-klubu i drugim platformama za igre na sreću u Hrvatskoj. Samo dan prije, do 8. siječnja, u Registru je bilo ukupno 4920 osoba. Većina ih je osobno predala zahtjev za isključenjem – oko 65% se samoisključilo putem portala e-Građani, dok su ostali zahtjev predali putem priređivača igara na sreću. Samo u četiri slučaja zahtjev su predale zdravstvene i socijalne ustanove. Najviše ih se odlučilo zauvijek prekinuti s kockanjem pa se trajno isključilo 3815 osoba. Na godinu dana isključio se 371 igrač, dok su se ostali isključili na tri ili pet godina, odnosno na tri ili šest mjeseci.

Može i preko e-Građani



Među isključenima je i mladić iz Zagreba koji je zbog ovisnosti o kockanju posljednjih nekoliko godina prodavao osobne stvari.– Tek nakon upisa u Registar isključenih igrača on je sada prvi put u apstinenciji već treći mjesec. Prethodno je gotovo pet godina svakodnevno odlazio u automat-klubove i da bi došao do novca rasprodavao svoje stvari, tipa šiltericu, USB stick itd. Svaki put bi se nakon liječenja vraćao toj navici, zbog čega sam se već osjećao onemoćao, no on sada prvi put apstinira već skoro tri mjeseca – ispričao nam je doc. Davor Bodor, voditelj Dnevnih bolnica za ovisnosti Klinike za psihijatriju Sveti Ivan. Svatko tko osvijesti da ima problem s kockanjem bilo koje vrste, može samostalno podnijeti zahtjev za isključenje putem platforme e-Građani (hana.hzjz.hr), a može ga podnijeti i uz podršku trećih strana – priređivača igara na sreću ili socijalnih ustanova. To mogu biti Hrvatski zavod za socijalni rad ili obiteljski centri, kao socijalne ustanove, te zdravstvene ustanove, odnosno bolnice koje se bave zaštitom mentalnog zdravlja i liječenjem ovisnosti te službe za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Također to mogu biti i tijela nadležna za provedbu zaštitnih mjera i posebnih obveza izrečenih u sudskom postupku. Kada je isključenje izrečeno kao sudska mjera, nije potrebna suglasnost igrača, napominje nam Mia Mardešić, voditeljica Odsjeka za programe na području ovisnosti o kockanju i internetu i Registra isključenih igrača iz Službe za ovisnosti HZJZ-a. – Kako bi se pojedinac isključio uz podršku "trećih strana", potrebno je ispuniti obrazac zahtjeva za isključenjem, koji je dostupan na službenim mrežnim stranicama HZJZ-a, kao i kod priređivača igara na sreću i drugih ovlaštenih institucija, te isti osobno potpisati uz provedbu identifikacije. Nadalje, zahtjev zaprimljen kod trećih strana mora se unijeti u Registar u roku od 24 sata od primitka zahtjeva. O početku i trajanju zatraženog isključenja obavještava se igrač putem OKP-a, općeg korisničkog pretinca na portalu e- Građani, putem naznačene mail adrese ili na adresu prebivališta – pojašnjava Mia Mardešić.

Dodaje i da je opoziv iz isključenja moguć po isteku tri mjeseca od dana predaje zahtjeva za isključenjem, neovisno na koji period je isključenje bilo zatraženo. Razlozi za isključenje ne navode se i ne evidentiraju. Priređivači igara na sreću nemaju uvid u osobne podatke evidentiranih osoba, već putem tehničkog sustava dobivaju isključivo binarnu informaciju o tome smije li se određenoj osobi omogućiti sudjelovanje u igrama na sreću ili ne. Druge institucije nemaju slobodan uvid u podatke Registra i evidentiranje u Registru nema negativne posljedice na ostvarivanje drugih prava, kao što su zapošljavanje ili pristup javnim uslugama. Svi pacijenti koji su trenutačno na terapiji u jankomirskoj Dnevnoj bolnici za ovisnost o kockanju, njih nešto više od 50, sami su se isključili odnosno upisali u Registar isključenih igrača. – U 95 posto slučajeva dolaze u pratnji člana obitelji, mi im objasnimo da postoji Registar i kako je jednostavno upisati se i oni to odmah učine. Brže je nego procedura putem ustanove. Bilo je onih ambivalentnih koji su prvo rekli "budem sutra" i slično, ali svi na terapiji su se upisali – kaže dr. Bodor. Napominje kako inozemna istraživanja govore da između 25% i 40% ljudi može apstinirati jedino korištenjem metode preventivne zaštite i isključenja.

Puno mjesta za kockanje



– Ranija zakonska rješenja prema kojima su se igrači mogli isključiti samo kod pojedinih priređivača igara na sreću bila su beskorisna i to je bio nered, što nije bilo dobro ni za osobu koja kocka ni za društvo u cjelini. Zakonske izmjene donijele su puno pozitivnih elemenata, kao što je, recimo, zabrana kladomata u ugostiteljskim objektima i obavezno legitimiranje u kladionici. Polako se ide ka prihvatljivim okvirima, mada i dalje ostaje problem jer je jako puno mjesta za kockanje – smatra psihijatar subspecijalist alkoholizma i drugih ovisnosti. Registar isključenih igrača uspostavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) kao nacionalni sustav usmjeren na prevenciju problematičnog i ovisničkog kockanja te zaštiti građana koji su razvili rizične oblike ponašanja u vezi s igrama na sreću. Registar omogućuje centralizirano isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću kod svih priređivača igara na sreću na području Hrvatske, za razliku od ranije prakse kada je isključenje vrijedilo samo kod pojedinačnih priređivača pa nije bilo učinka. Ako se zna da ova ovisnost ne pogađa samo kockara nego u prosjeku još četiri do osam drugih iz njegove najbliže okoline, uglavnom obitelj, prijatelje i kolege na poslu, onda je korist od Registra višestruka od broja upisanih.