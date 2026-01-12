VIDEO Uvijek ima gore. Komunalac u Srbiji izazvao bijes. Pogledajte kako je odlučio očistiti snijeg

I nekoliko dana nakon obilnih snježnih padalina, dijelovi Srbije i dalje se bore s ledom, snijegom i otežanim svakodnevnim funkcioniranjem. Izvanredna situacija proglašena je u čak 11 općina, dok su brojne ulice i dalje slabo prohodne, a pješačke zone prekrivene ledom. Građani se žale da je javni prijevoz znatno usporen ili otežan, a cjelokupna situacija ostavlja dojam grada koji je praktički stao. Posebno čudi činjenica da relativno manja količina snijega uzrokuje ovakve probleme, što mnogi povezuju s načinom na koji se provodi njegovo uklanjanje.

Svet nije video ovakve idiote !!!!! pic.twitter.com/UNhsEotrP8 — 𝓐𝓵𝓮𝔁  (@whitesnake1005) January 11, 2026

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je snimka koja se posljednjih dana proširila društvenim mrežama. Na njoj se vidi komunalni radnik koji snijeg s površine uklanja – puhačem za lišće. Video je izazvao lavinu komentara i negativnih reakcija korisnika, koji su se zapitali o učinkovitosti i smislu takvog pristupa.

Genijalni Gangula.

Poslao ljude da čiste sneg s duvalicom za lišće. pic.twitter.com/P4eunJ7sDb — Fortuneteller (@SilverB89630825) January 8, 2026

Portal Nova.rs piše kako su ovakve scene dodatno pojačale nezadovoljstvo građana, koji smatraju da nadležne službe nisu adekvatno reagirale na zimske uvjete.