Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INOVATIVNOST SUSJEDA

VIDEO Uvijek ima gore. Komunalac u Srbiji izazvao bijes. Pogledajte kako je odlučio očistiti snijeg

Snijeg zabijelio beogradske ulice
Foto: F.S..
1/4
VL
Autor
Šimun Ilić
12.01.2026.
u 15:19

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je snimka koja se posljednjih dana proširila društvenim mrežama. Na njoj se vidi komunalni radnik koji snijeg s površine uklanja – puhačem za lišće

I nekoliko dana nakon obilnih snježnih padalina, dijelovi Srbije i dalje se bore s ledom, snijegom i otežanim svakodnevnim funkcioniranjem. Izvanredna situacija proglašena je u čak 11 općina, dok su brojne ulice i dalje slabo prohodne, a pješačke zone prekrivene ledom. Građani se žale da je javni prijevoz znatno usporen ili otežan, a cjelokupna situacija ostavlja dojam grada koji je praktički stao. Posebno čudi činjenica da relativno manja količina snijega uzrokuje ovakve probleme, što mnogi povezuju s načinom na koji se provodi njegovo uklanjanje.

Dodatnu pažnju javnosti izazvala je snimka koja se posljednjih dana proširila društvenim mrežama. Na njoj se vidi komunalni radnik koji snijeg s površine uklanja – puhačem za lišće. Video je izazvao lavinu komentara i negativnih reakcija korisnika, koji su se zapitali o učinkovitosti i smislu takvog pristupa.

Portal Nova.rs piše kako su ovakve scene dodatno pojačale nezadovoljstvo građana, koji smatraju da nadležne službe nisu adekvatno reagirale na zimske uvjete.

Radite li zimi ovu pogrešku? Poznati automehaničar upozorio: 'Uništit će vam motor. Molim vas, ne činite to'
Ključne riječi
službe snijeg Srbija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!