Prvi Hrvat s javnom dijagnozom HIV-a konačno dočekao pravdu. Ispričao kako je počeo pakao

Nakon godina pravne borbe i života s predrasudama, 54-godišnji Mario Lemešić, prvi Hrvat s javnom dijagnozom HIV-a i kuhar u bjelovarskoj osnovnoj školi, na Ustavnom je sudu dokazao da su Grad Bjelovar i škola u kojoj radi bez njegova znanja i zakonske osnove obrađivali njegove podatke o bolesti i povrijedili njegova ustavna prava. Odlučio je progovoriti za Dnevnik Nove TV.

Gotovo četiri godine nakon pokretanja tužbe i jedanaest godina od kada su, iz još uvijek nepoznatog izvora, procurile informacije da Mario Lemešić, osoba koja živi s HIV-om, radi kao kuhar u II. osnovnoj školi u Bjelovaru, konačno je dočekao ono što smatra pravdom.

Ustavni sud donio je odluku kojom potvrđuje da su Grad Bjelovar i škola koristili njegove zdravstvene podatke bez njegova znanja i bez zakonske osnove. "Kada sam se 2011. godine zaposlio u školi, liječnici su mi jasno rekli da svoju dijagnozu ne moram otkrivati," ispričao je Lemešić.

No, 2013. godina bila je prekretnica koja mu je donijela najteže trenutke u životu. Nakon što su informacije o njegovom zdravstvenom stanju postale javne, suočio se s valom predrasuda i diskriminacije. "Komentari su bili strašni, rijetko tko me doživljavao kao ljudsko biće. Osjećaj je bio gori od same spoznaje da imam HIV. Na svakom koraku – u banci, trgovini, pošti – osjećao sam kao da svi sve znaju. Ubrzo su roditelji odlučili da ne žele da njihova djeca jedu u školskoj kantini," prisjetio se.

Nakon pet godina borbe, zakonski je vraćen na posao, no trebalo je vremena da djeca ponovno počnu jesti u školskoj kuhinji i da se on izbori za pravdu.

"Za mene je ovo pobjeda istine, pravde i ljudskih prava. Cijelo vrijeme medicinski stručnjaci potvrđivali su da na radnom mjestu nisam nikakva prijetnja za okolinu. Ovo nije samo moja osobna pobjeda, već i pobjeda svih osoba koje žive s HIV-om," poručio je.

Dva mjeseca nezakonite obrade njegovih podataka i kršenja ustavnih prava gotovo su mu uništila život. No, njegova pravna bitka nije završena – pravdu sada traži i kroz privatne tužbe.