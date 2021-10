Prva trail utrka na kojoj će se prikupljati sredstva za liječenje malene Klare

U subotu 30. listopada, posljednji dan prema ljetnom računanju vremena, održat će se prva trail utrka na Petrovoj gori.

Organizator je Regionalna turistička zajednica Karlovačke županije koja poziva sve zainteresirane za utrku ili samo za uživanje u prirodu, da dođu na Petrovu goru u Karlovačkoj županiji, jer ih očekuje predivan dan ispunjen brojnim aktivnostima za trkače i ostale sudionike koji ovog puta možda neće aktivno sudjelovati.

- Interes ljubitelja prirode i rekreativaca je velik te očekujemo preko 150 natjecatelja te još sigurno toliko ljudi u pratnji koji će doći bodriti svoje prijatelje, članove obitelji i poznanike. Prijaviti se može putem stranice utrka.com, a za sve sudionike sa startnim paketom osigurani su ručak i piće nakon utrke, dry-fit sportska majica dugih rukava, proteinske pločice te bogata okrijepa za vrijeme utrke koja uključuje zdrave proizvode lokalnih OPG-a. Prije i nakon utrke sve prisutne će zabavljati glazbeni dvojac koji će se pobrinuti za dobru atmosferu dok je za sve one koji neće trčati ovaj puta osiguran vođeni obilazak znamenitosti na Petrovoj gori. Besplatni prijevoz vozit će sve zainteresirane do spomen obilježja posljednjem hrvatskom kralju Petru Svačiću kao i do mjesta gdje se nalazila Centralna partizanska bolnica te do samog spomenika na Petrovoj gori pored kojeg će trčati sudionici utrke – najavio je Željko Fanjak, direktor Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije.

Foto: Regionalna turistička zajednica KŽ, Ivica Pezić

Osim bogatog sportsko-zabavnog sadržaja na utrci će se sakupljati sredstva za djevojčicu Klaru čija je obitelj porijeklom iz okolice Karlovca, a uslijed teške bolesti su joj potrebna izdašna financijska sredstva za liječenje izvan Republike Hrvatske.

Prva Petrova Gora Stars Trail utrku započet će kod lovačkog doma Muljava u subotu 30. listopada 2021. od 11 sati.

Organizator ove manifestacije je sportska udruga Footloose uz podršku destinacijskih partnera Regionalne turističke zajednice Karlovačke županije i Turističke zajednice Vojnić te Hrvatskih šuma d.o.o..