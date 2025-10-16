Naši Portali
POVIJESNA POSLASTICA

Prva britanska atomska bomba putovala je oceanima skrivana od cijelog svijeta

storyeditor/2025-10-09/HMS_Plym.jpg
Wikipedia
Autor
Elvis Sprečić
16.10.2025.
u 18:19

U svibnju 1952. britanska mornarica započela je najopasniji brodski konvoj u povijesti znanosti, a posade su mislile da prevoze eksperimentalne meteorološke uređaje

Krajem rujna 1952., na udaljenom otočju Monte Bello, negdje između obale Zapadne Australije i Indijskog oceana, skupina britanskih znanstvenika i vojnih časnika u tišini je gledala prema moru. Na horizontu se dizala bijela gljiva, golema i sablasno pravilna. U trenutku kad se tlo zatreslo, svi su znali da Ujedinjeno Kraljevstvo više nije samo otočna nacija – postalo je treća nuklearna sila na svijetu. Operacija Hurricane, kako je službeno nazvan taj prvi britanski nuklearni test, bila je kruna projekta Plavi Dunav – tajnog programa razvoja atomske bombe koji je britanska vlada provodila gotovo šest godina, u sjeni američke i sovjetske utrke za nuklearnim primatom. No put do Monte Bella bio je opasan koliko i sama eksplozija. Gotovo sve što se događalo između Londona i pustinje Zapadne Australije odvijalo se u potpunoj tajnosti, uz dezinformacije, šifrirane poruke i lažne priče u britanskom tisku. U središtu te operacije nalazila se čelična sfera teška više od pet tona – prva britanska atomska bomba, kodnog imena "Blue Danube".

atomska bomba

