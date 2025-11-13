Prosječna plaća prodavača u dm-u već 1892,51 euro neto

Promet drogerijskog lanca dm u poslovnoj godini 2024./2025. rastao je za 10,4% u odnosu na prethodnu godinu i iznosio je 571,06 milijuna eura, dok je dobit nakon oporezivanja iznosila 8,9 milijuna i bila je nešto manja, čulo se na današnjoj konferenciji za novinare čelnika te kompanije. No zna li se da su građanima u svojim prodavaonicama lani omogućili 15,8 milijuna eura odobrenih ušteda, 2,5 milijuna eura uložili u "trajno dobre cijene" koje se ne mijenjaju najmanje četiri mjeseca te da je prosječna plaća zaposlenika u trgovini na bazi 14 godišnjih isplata i pune satnice (bez menadžera) rasla na 1892,51 euro, to si, čulo se, mogu priuštiti.

Direktor dm-a Mirko Mrakužić kazao je kako se u poslovanju ne vode dobiti, važnije im je dugoročno održivo poslovanje, a ono će u novoj poslovnoj godini 2025./2026. (koja u ovom lancu počinje 1. listopada 2025., a završava 30. rujna 2026.) u Hrvatskoj obilježiti 30 godina. U razvoj poslovanja uložit će se više od 14 milijuna eura, s naglaskom na modernizaciju prodajne mreže, unapređenje ponude i usluga te još bolje povezivanje online poslovanja s poslovanjem dm trgovina.

- U protekloj poslovnoj godini u razvoj prodajne mreže i digitalizaciju uložili smo više od 10 milijuna eura, a dodatnih 2,5 milijuna eura uložili smo u cijene. Otvorili smo dvije nove trgovine u Vodicama i Ivancu te smo danas prisutni u 180 trgovina u 68 gradova, a kupcima smo dostupni bilo kada i bilo gdje zahvaljujući dm online shopu. Pred nama je godina u kojoj obilježavamo 30. obljetnicu poslovanja u Hrvatskoj, u kojoj ćemo nastaviti ulagati u razvoj ponude i usluga, a naši kupci ujedno mogu očekivati brojna iznenađenja i novitete - rekao je Mrakužić.

Na konferenciji je istaknuto kako je broj online kupnji u dm-u premašio 350.000 čime je ostvaren rast od 44,54 posto u odnosu na proteklu godinu i dosegnut online promet od 21,4 milijuna eura. Više od dvije trećine svih online kupaca pri kupnji je koristilo aplikaciju 'Moj dm', a čak 37 posto njih odabralo je uslugu ekspresnog preuzimanja online narudžbi u odabranoj dm trgovini. Nastavljen je trend rasta i u segmentu bezreceptnih medicinskih proizvoda (OTC), u kojem je promet dosegnuo 17,23 milijuna eura (+10,8 posto).

Briga o kupcima, djelatnicima i zajednici i u protekloj poslovnoj godini bila u fokusu dm-a, što su prepoznali i kupci. U usporedbi s 12 drugih trgovačkih lanaca, svaki drugi ispitanik smatra da dm najviše brine o potrebama kupaca (51 posto), a ispitanici smatraju da dm najviše ulaže u lokalnu zajednicu (40 posto) i zaštitu okoliša (44 posto).

Dugogodišnju predanost održivom razvoju dm je, istaknuto je, potvrdio i objavom prvog zajedničkog izvještaja o održivosti, koji obuhvaća okolišne, društvene i upravljačke (ESG) ciljeve održivosti, kao i mjere za njihovo ostvarivanje. Izvještaj ukazuje na unapređenje energetske učinkovitosti, odgovornog korištenja resursa kao i rezultate mjera kojima je dm ostvario pozitivne pomake u dostizanju ESG ciljeva.

Tako je udio tzv. zelene struje u dm trgovinama u Hrvatskoj dosegnuo 74 posto, a prelaskom s fosilnih goriva na električnu energiju osigurana je energetska neovisnost 31 trgovine. dm je u Hrvatskoj vlastitom proizvodnjom električne energije smanjio emisije CO2 za 247 tona, a prosječnu potrošnju energije za 25 posto.

U prošloj poslovnoj godini dm je, čulo se na konferenciji, zajednicu podržao sa 128 donacija vrijednih više od 414 tisuća eura. Među brojnim projektima Gordana Picek, voditeljica resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria te voditeljica prodajne regije u Hrvatskoj, istaknula je natječaj {ZAJEDNO} za zelene ideje, u sklopu kojeg je dm s više od 74.000 eura podržao 18 održivih projekata, među kojima su i dva nova dobavljača.

Odnos prema djelatnicima već dugi niz godina dm izdvaja od konkurencije, što je u ovogodišnjem istraživanju potvrdilo 78 posto ispitanika, koji smatraju da dm najviše brine o svojim djelatnicima. U protekloj poslovnoj godini dm je zaposlio 131 novog djelatnika te je u poslovnu godinu 2025./2026. ušao s ukupno 2310 djelatnica i djelatnika, kojima nudi brojne benefite te prilike za edukaciju i napredovanje.