Ricosta zatvara pogon u Vukovaru: Stotinjak radnica ostaje bez posla, Borovo preuzima dio

Vlasnici tvornice obuće Ricosta odlučili su zatvoriti svoj pogon u Vukovaru zbog čega će stotinjak radnika, pretežito žena između 50 i 60 godina, ostati bez posla. Vlasnik tvrtke iz Njemačke priopćio je nedavno vukovarskoj direktorici tvornice da će ugasiti pogon do kraja ovoga mjeseca, a proizvodnju će preseliti u Rumunjsku i Bugarsku zato što su im ondje manji troškovi.

Zbog toga je odmah reagirala gradska uprava koja je zatražila da dio radnica preuzme vukovarski Borovo nakon što su obišli pogon i razgovarali s predstavnicima Ricoste. – Odmah sam kontaktirao tvrtku Borovo, a oni su rekli da će dio ljudi preuzeti. Imali su oni prekjučer sastanak s predstavnicima tvrtke Ricosta i rekli su da će sigurno uzeti dio djelatnika. O kojem broju se radi, ne znam, no to mi je drago čuti. Nama se još jučer jedna tvrtka javila u grad pa smo i njih spojili s Ricostom. Oni bi također preuzeli dio djelatnika tako da vjerujem da će se ipak dobar dio tih djelatnika zbrinuti u drugim tvrtkama, a dio će vjerojatno ići u prijevremenu mirovinu, samo što oni sada imaju otkazni rok od tri mjeseca pa onda kada im to prođe, neće više raditi – kazao nam je vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček.

– Kao razlog zatvaranja naveli su povećanje minimalne plaće u Hrvatskoj, ali i pad prodaje njihovih tenisica u Njemačkoj jer i njih tamo hvata recesija – dodao je Pavliček. Ističe kako je riječ o izoliranom slučaju te da u Vukovaru ima posla i potrebe za radnom snagom.

– Jučer sam imao sastanak s jednom tvrtkom u gradu koja proizvodi aviodijelove, prošlog tjedna uzeli su 30 ljudi sa zavoda i još će 50 ljudi zaposliti do kraja godine, ukupno će doći do 200 zaposlenih – rekao je Pavliček.

Inače, Bugarska je članica Europske unije s najnižom bruto plaćom, a ona iznosi tek 620 eura. U Rumunjskoj je bruto plaća 795 eura. U Hrvatskoj minimalna bruto plaća od ove godine iznosi 1050 eura, dok je prošle godine ona bila 970 eura.