HLAĐENJE HRVATSKE EKONOMIJE

Minimalna plaća bit će 1050 eura bruto, što je na ruke 45 eura više

Autor
Ljubica Gatarić
24.10.2025.
u 06:15

Prema modelu brze procjene HNB-a, nakon rasta od 1,2 posto u drugom tromjesečju, realni BDP u razdoblju od srpnja do rujna mogao bi porasti za samo 0,4 posto na tromjesečnoj razini

Između zahtjeva HUP-a da se odustane od povećanja minimalne plaće i želje sindikata da minimalac poraste 16 posto, Plenkovićeva vlada odlučila se za sredinu te najavila da će od iduće godine minimalna bruto plaća iznositi 1050 eura, što je povećanje za 8 posto! U neto iznosu, to bi moglo biti oko 45 eura više – ili 799 eura neto, ostanu li ista pravila oporezivanja plaća kao i ove godine. Povećanje osobnog odbitka iznad 600 eura moglo bi dodati koji euro više. Svejedno, sporiji je to rast u odnosu na povišice iz prethodnih godina, no i s njim će se zadržati praksa bržeg rasta minimalne plaće u odnosu na ostala primanja. Očekuje se da će prosječne plaće iduće godine rasti oko 6 posto.

Ključne riječi
zaposlenost prosječna plaća HNB gospodarstvo

