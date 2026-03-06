Naši Portali
Zabava za cijelu obitelj

Rođendanska proslava u STOP SHOP-u Daruvar: Dan ispunjen zabavom, pogodnostima i iznenađenjima

06.03.2026.
u 09:13

Rođendanska atmosfera sljedećeg ponedjeljka, 9. ožujka, stiže u STOP SHOP Daruvar. Od 14 do 18 sati sve posjetitelje očekuje zabavno i dinamično poslijepodne. Omiljeno gradsko shopping odredište u Ulici Augusta Šenoe 2B, slavi rođendan, a tim povodom posjetitelje očekuju vesela atmosfera, slatka iznenađenja, posebne pogodnosti i prigodna darivanja. 

U posljednje tri godine daruvarski je STOP SHOP učvrstio svoju poziciju praktičnog i pristupačnog mjesta za svakodnevnu kupovinu. Pregledan raspored trgovina, jednostavan pristup i besplatan parking čine ga omiljenim izborom stanovnika Daruvara i okolice, koji na jednom mjestu žele pronaći sve – od mode i obuće, do opreme za dom i proizvoda za najmlađe.

U STOP SHOP-u Daruvar svoje su mjesto pronašli i brojni popularni brendovi, kao što su KiK, Vacom, JYSK, NKD, Plodine, Optika Anda, Sinsay, dm, Deichmann, Sport Vision, Offertissima, ZOOCITY, Mana te Caffe bar Green room koji će i povodom rođendana pripremiti posebne ponude i iznenađenja za posjetitelje.

Igre, smijeh i rođendanska atmosfera za sve generacije

Središnji dio proslave rezerviran je za zabavne aktivnosti koje će dodatno podići slavljeničko raspoloženje. Posjetitelje tako očekuju i slatki zalogaji te druženje u opuštenoj atmosferi, a ove će se godine svi moći okušati i u posebnom rođendanskom memory izazovu.

Rođendanski memory osmišljen je kao zabavan izazov za sve generacije – testirajte svoju brzinu i pamćenje, uključite se u igru i zabavite se. Upravo ovakvi sadržaji stvaraju dodatnu vrijednost i čine rođendansko slavlje dinamičnim i interaktivnim.

Posebnu pažnju ponovno će privući i popularno natjecanje u puhanju rođendanskih svjećica. Pravila su jednostavna – prijavite se putem linka, dođite s osmijehom i pokažite koliko ste brzi i spretni. Najuspješnije natjecatelje očekuju atraktivne nagrade zakupaca STOP SHOP-a, ali i dobra doza zabave i navijanja.

Rođendansko slavlje osmišljeno je kao događanje u kojem će uživati i najmlađi i oni stariji – uz shopping, igru i druženje, STOP SHOP Daruvar ponovno postaje mjesto susreta i dobre energije.

Mjesto praktične kupovine i ugodnog druženja

STOP SHOP je prepoznatljiv brend maloprodajnih parkova koji predstavlja jasnu alternativu klasičnim trgovačkim centrima. Otvoren koncept, dostupnost i fokus na svakodnevne potrebe kupaca čine ga praktičnim rješenjem za brzu i ugodnu kupovinu. Prisutan je na 19 lokacija diljem HrvatskeOsijek, Našice, Valpovo, Ludbreg, Kaštel Sućurac, Velika Gorica, Gospić, Daruvar, Vinkovci, Labin, Pazin, Čakovec, Đakovo, Vukovar, Virovitica, Krapina, Dugo Selo, Ivanec i Nova Gradiška. U planu je širenje domaće STOP SHOP mreže za pet novih lokacija – Knin, Sinj, Samobor, Bjelovar i Kutina, čime će ovaj maloprodajni lanac dodatno potvrditi svoju ulogu omiljenog mjesta za svakodnevnu, ali i prigodnu kupovinu.

Vidimo se na rođendanu!

Rođendan je uvijek razlog za slavlje, a STOP SHOP Daruvar ove godine donosi još više razloga za dolazak – od posebnih pogodnosti i nagradnih igara do natjecanja u puhanju rođendanskih svjećica i zabavnog memory izazova.

Zato rezervirajte ponedjeljak, 9. ožujka od 14 do 18 sati i pridružite se slavlju u Ulici Augusta Šenoe 2B. Dođite navijati, sudjelovati, osvojiti nagrade, opremiti se novitetima za proljeće ili jednostavno uživati u dobroj atmosferi.

Vidimo se na rođendanskom druženju! 

