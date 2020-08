Pronašli selo u kojem je Isus hodao po vodi, nahranio 5000 ljudi i slijepcu vratio vid

Biblijsko selo koje se spominje kao mjesto gdje je Isus učinio neka od svojih najpoznatijih čuda doista postoji, a njegove se ruševine nalaze samo kilometar od Galilejskog mora, smatraju arheolozi nakon zadnjih otkrića. Oni misle da su identificirali Betsaidu, koja je u Bibliji bila dom učenika Petra, Andrije i Filipa i gdje je Isus nahranio 5000 ljudi s pet kruhova i dvije ribe, hodao po površini jezera i vratio, nakon blagoslova, slijepcu vid.

Arheolozi čak 32 godine rade na pronalaženju ovog izgubljenog grada, koji je po Bibliji Isus, zajedno s također galilejskim gradovima Korozainom i Kafarnaumom, prokleo jer su stanovnici tih gradova ostali ravnodušni te se nisu pokajali, bez obzira na njegova čuda.

Nakon desetljeća arheoloških iskapanja i istraživanja profesor Rami Arav sa Sveučilišta u Nebraski (SAD) kaže da nema nikakve sumnje da je mjesto Et-Tell na Golanskoj visoravni, blizu ušća rijeke Jordan, mjesto na kojem je bilo biblijsko selo.

“Kuća ribolova i lova”

– Drevni izvori daju nam nekoliko ključnih točaka za identifikaciju Betsaide, no nalazi u Et-Tellu u skladu su s tim točkama i uvjerili su ne samo mene već i druge stručnjake – rekao je dr. Arav pozvavši se na rimskog povjesničara Tita Josipa Flavija koji u svojim spisima opisuje lokaciju Betsaide.

– On kaže da se grad nalazio u donjem Golanu blizu ušća rijeke Jordan u Galilejsko more – rekao je dr. Arav. Na istoj lokaciji je i mjesto iskopavanja – Et-Tell. U Et-Tellu su istraživači otkrili i hram koji je bio posvećen Juliji, supruzi rimskog cara Augusta što je, po dr. Aravu, još jedna od potvrda lokacije Betsaide.

– Josip Flavije opisuje kako je Betsaida kasnije napredovala do razine grada te su je Rimljani preimenovali u Julias, upravo po ženi rimskog cara Augusta – naglašava profesor Arav.

Ime Betsaida u prijevodu znači “kuća ribolova / lova”, a dr. Arav vjeruje da to potvrđuje točnost lokacije. Naime, tvrdi da su ruševine u Et-Tellu nekad bile poznate kao Zer, što bi se također moglo prevesti kao Tzed, što je hebrejska riječ koja znači i lov i ribolov. To je ime, vjeruje dr. Arav, u konačnici je pretočeno u Beit-tzed ili Betsaidu.

No prema biblijskom opisu Betsaida je bila dostupna brodom direktno s Galilejskog jezera (zvanog i Galilejsko more), a Et-Tell je udaljen više od kilometar i pol od same obale – što nije u skladu s biblijskim opisom.

Ali arheolozi smatraju da je mjesto arheoloških istraživanja u prošlosti bilo bliže moru nego danas te da je obala bila bliže, što se promijenilo zbog tektonskih poremećaja i promjenom samog vodostaja u jezeru.

– U osnovi je poznato kako je Galilejsko more točno usred siroafričke depresije i da je sklono tektonskim pomacima – napominje dr. Arav. Dodaje da su istraživači otkrili i drevnu ribolovnu opremu u ruševinama naselja.

U Bibliji stoji kako je Isus prokleo selo Betsaidu upozoravajući stanovnike kako će se suočiti s gorom sudbinom od Sodome, grada koji je Bog, po Starom zavjetu, uništio zbog nemorala. No, iako nema dokaza da je Betsaida doživjela takav grozan kraj koji je Isus svojom kletvom predvidio, na kraju je ipak napuštena.

– Srećom Isus nije rekao kada će grad biti uništen – našalio se dr. Arav u izjavi britanskim medijima.

– Dakle, u 4. stoljeću mjesto je napušteno i s vremenom su se zgrade pretvorile u ruševine – objasnio je dr. Arav osvrnuvši se i na jednu drugu skupinu arheologa koja je lani objavila da je obližnje mjesto El-Araj istinska Betsaida.

Argumenti za i protiv

On vjeruje da je ono što su oni pronašli zapravo bivši vojni logor.

– El-Araj je također izvanredno otkriće, ali to nije Betsaida koja se spominje u drevnim izvorima. Jednostavno, mjesto ne ispunjava uvjete iz ranije spomenutih povijesnih izvora koji opisuju Betsaidu, ali se tamošnji nalazi savršeno uklapaju u opis vojnog logora – rekao je dr. Arav.

Naime, dvije se lokacije u zadnje vrijeme spominju kao mjesto nekadašnje Betsaide – Et-Tell i El-Araj. One nisu međusobno preudaljene, oba se mjesta nalaze blizu ušća rijeke Jordan u Galilejsko jezero. No, za razliku od Et-Tella, El-Araj se nalazi na obali pa tamošnji istraživači stoga smatraju da je Betsaida bila tamo, a ne na mjestu koje istražuje profesor Rami Arav.

Glavni istraživač El-Araja je arheolog Moti Aviam s lokalnog Kinneret Collegea koji također u svoju korist citira rimskog povjesničara Josipa Flavija. Uz spomenutu udaljenost El-Tella od obale, koju dr. Arav objašnjava tektonskim poremećajima u prošlosti, Moti Aviam ističe da iskopine El-Araja više odgovaraju opisima većeg rimskog grada u koji je Betsaida napredovala.

– Ovdje smo otkrili i dokaze o rimskom kupalištu koje je karakterističnije za urbane sredine nego za selo. Ništa slično nije pronađeno u Et-Tellu – kazuje profesor Aviam koji u korist ove lokacije upisuje i nalaz ostataka bizantske crkve, za koju čak smatra da je Crkva apostola.

Prema kršćanskoj tradiciji, ova je crkva sagrađena u Betsaidi iznad doma Isusovih učenika Petra i Andrije.