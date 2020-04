Isus Krist nije uskrsnuo sam?

I gle, zavjesa se hramska razdrije odozgor dodolje, nadvoje; zemlja se potrese, pećine se raspukoše, grobovi otvoriše i tjelesa mnogih svetih preminulih uskrsnuše te iziđoše iz grobova nakon njegova uskrsnuća, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima, glase stihovi 51., 52., i 53. 27. poglavlja Evanđelja po Mateju kako su prevedena u Jeruzalemskoj bibliji.

Ovaj jedinstveni događaj i danas se navodi kao jedna od najzanimljivijih priča opisanih u Bibliji koji se tiču Uskrsa. Kao što znamo, Evanđelje po Mateju bavi se upravo Isusovim uskrsnućem, međutim ova tri stiha i danas su predmet istraživanja biblijskih povjesničara. Zato što se uskrsli sveci ili pravednici, ovisno o prijevodu stihova ovog evanđelja, ne pojavljuju nigdje drugdje, ni u jednom drugom evanđelju koje bi bilo dijelom Biblije. Događaja nema ni u nekršćanskim izvorima. Tako ne znamo gdje su ti sveci ili pravednici otišli nakon svojeg posjeta gradu, jesu li se popeli na nebo, ili su nastavili živjeti negdje drugdje na Zemlji. Ništa od toga ne navodi se u nijednom drugom evanđelju.

Pa dobro, ne bi bilo jednom da je neki od dokumenata zastupljenih u Bibliji, bio jedinstven u prikazu događaja otprije više od 2000 godina. No, ovdje je značenje doista posebno jer, ako je evanđelje točno, onda znači da Isus – nije uskrsnuo sam. To doista ne bi trebalo promijeniti način štovanja Uskrsa kao najvećeg kršćanskog praznika, no svejedno je tvrdnja kako je Isus u svojem uskrsavanju imao i društvo izuzetno zanimljiva. No, razlog zašto je teško pronaći neku raspravu o tome tko su bili sveci koji su uskrsli s Isusom vjerojatno leži u činjenici da se još zapisa o njima nalazi u apokrifnim evanđeljima, odnosno onima koje Crkva nije prihvatila pa ih u Bibliji nema.

Video - Veliki petak: Križni put u Rimu

Riječ je o zapisima koji su navodno napisali utjecajni kršćani u razdoblju do 325. god. n. e. Takvi bi zapisi bili, primjerice, svici s Mrtvog mora, pergamenti nađeni u Nag Hammadiju, čiji je pronalazak 1948. godine i opis poslije u 20. stoljeću proizveo široku raspravu i uspalio mnoge duhove. Tamo ima svakakvih opisa, o tome kako je Isus sišao u Had, pakao, dok mu je tijelo i dalje bilo u grobnici, pa i o tome kako je s njime uskrslih svetaca bilo čak 12.000. Oni su na Zemlji ostali još 40 dana, kao i Isus, i onda s njime otišli na nebo.

U apokrifnom Evanđelju po Nikodemu opisuje se susret na rijeci Jordan s velikom skupinom ljudi, očevima koji su neko vrijeme već bili među mrtvima. To apokrifno evanđelje sastavljeno je od dva neovisna spisa, Djela Pilatova i Silazak u podzemlje. Imena tih zapisa dovoljno govore. U Djelima Pilatovim ili Acta Pilati, stoji navod kako je sam Pilat vidio Isusa među brojnim uskrslima. Svjedočanstvo, prema tim zapisima, potječe od pisama samog Poncija Pilata njegovu caru Tiberiju. Razlog zašto apokrifna evanđelja nisu prihvaćena jest zato što se smatra da nisu autentična, dovoljno utemeljena.

Tu treba razlikovati kako se sam Nikodem doista pojavljuje u Bibliji, primjerice, u Evanđelju po Ivanu. Tamo stoji kako je bio članom židovskog Velikog vijeća, farizej i učitelj Mojsijeva zakona. Poznat je njegov razgovor s Isusom o vjeri, njegovu se uhićenju protivio te je bio jedan od dvojice svetaca, drugi je Josip iz Arimateje. Oni su Mariji pomogli ukopati Isusa. Osporeno evanđelje tek nosi njegovo ime, on sam ima malo veze s onime što je unutra. No, ni događaj koji je opisao Matej nema baš nikakvog temelja u Bibliji.

Tako kod Izaije pronalazimo u 26. poglavlju 19. stihu sljedeće: “Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnut će tijela. Probudite se i kličite, stanovnici praha! Jer rosa je tvoja – rosa svjetlosti, i zemlja će sjene na svijet dati.” Ili knjizi Danielovoj u 12. poglavlju u 2. stihu: “Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.” Pa knjizi Ezekielovoj, 37. poglavlje, 13. stih: “I znat ćete da sam ja Jahve kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode!”

Nadalje, veza potresa i hrama i više je nego stvarna jer se lokacija hrama nalazi na geološkom rasjedu pa povremena podrhtavanja tla s vremena na vrijeme doista izazivaju štetu. U samom Matejevu evanđelju daje se premalo detalja da bi se o svemu dobila potpunija priča. Što su sveci radili, gdje su bili, ne doznajemo iz Evanđelja po Mateju.