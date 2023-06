Pronađeno nekoliko predmeta koji bi mogli biti povezani s nestankom Madeleine: Čeka se analiza

Nekoliko predmeta koji bi mogli biti povezani s nestankom Madeleine McCann pronađeni su tijekom prošlotjedne pretrage rezervoara u Algarveu, potvrdio je njemački tužitelj Hans Christian Wolters. Istražitelji su tijekom potrage iskrčili veliko šumsko područje u rezervoaru kao i iskopali osam dubokih rupa za prikupljanje uzoraka tla. Uzorci su poslani na forenzičko i DNK testiranje u Njemačku, prenosi Daily Mail.

- Predmeti će biti procijenjeni tijekom nadolazećih dana i tjedana. Još se ne može reći imaju li pojedine stavke veze sa slučajem Madeleine McCann. Očekuje se da će se istrage koje se vode ovdje u Braunschweigu protiv 45-godišnjeg osumnjičenika nastaviti još dug - rekao je Wolters. Rezervoar Barragem do Arade nalazi se 30 milja od mjesta gdje je Madeleine nestala 2007. godine, a koji je osumnjičenik Christian Brueckner nazvao "malim komadićem raja".

Njemačka policija rekla je da je pronašla "relevantan trag" nakon što je doušnik uspio usporediti fotografije koje prikazuju Bruecknera blizu rezervoara. Radi se o naramenici grudnjaka, komadima odjeće i plastičnim predmetima. Za rezultate koji bi pokazali imaju li predmeti veze s nestankom djevojčice mogli bi biti potrebni mjeseci.

Pretraživanje rezervoara bila je prva velika potraga za djevojčicom nakon devet godina. Do nje je došlo nakon što je njemačka policija otkrila fotografije Bruecknera u rezervoaru. Nakon što su detektivi pregledali 8000 fotografija koje pripadaju Brueckneru, policija je u utorak otkrila da bi mogla pretražiti još neka područja oko Praia da Luz, mjesta gdje je Madeleine boravila sa svojom obitelji.

- Detektivi nastoje otkriti gdje su i zašto je Christian Brueckner fotografirao ta mjesta - rekao je izvor za Sun. Zabilježeno je da je Brueckner vikendima kampirao pokraj rezervoara, a pretpostavlja se da je ondje postavio bazu da bi se 'očistio'. Njegov bivši prijatelj koji pomaže u istrazi rekao je da je sumnjivac često posjećivao rezervoar te je uvijek bio tajnovit u vezi toga.

Njemačka majka troje djece, čiji identitet nije objavljen, rekla je da je Brueckner vozio svoj kamper do ruba jezera jer je 'volio biti u blizini vode'. Također je objasnila i da je uvijek kampirao na istom mjestu te da u blizini obično nije bilo nikoga. Pojedinosti o rezervoaru izašle su na vidjelo kada je jedan britanski par ispričao za The Mail on Sunday da su uočili bizarno 'svetište' Madeleine u rezervoaru sedam mjeseci nakon što je djevojčica nestala.

