Pronađena tijela 17 mladih ljudi u klubu, južnoafričke vlasti istražuju slučaj

Južnoafričke vlasti istražuju smrt najmanje 17 ljudi pronađenih u popularnoj gostionici u East Londonu na jugoistočnoj obali zemlje, rekli su policijski dužnosnici u nedjelju.

Brigadir Tembinokosi Kinana je rekao da je policija obaviještena o incidentu u parku Scenery, oko tri kilometra udaljenom od središta grada.

South Africa National News



At least 17 people are reported to have been found dead at a nightclub in South Africa.



Emergency services were called in the early hours of Sunday to the Enyobeni Tavern in Scenery Park.



For more on this visit: https://t.co/tUN8hIb7Zd pic.twitter.com/yMqTTuuX5V