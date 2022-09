NATO o puknućima: 'Sve govori da je sabotaža, jako smo zabrinuti'

Danas je 218. dan od početka ruske invazije na Ukrajinu. Finska vlada će značajno ograničiti ulazak ruskih građana u zemlju, neovisno o tome dolaze li kao turisti ili samo putuju u druge dijelove schengenskog prostora. Rusko ministarstvo vanjskih poslova kazalo je kako će se uskoro poduzeti koraci koji će ispuniti želje četiri okupirane ukrajinske regije.

Tijek događaja:

12:52 - Finska će zatvoriti svoju granicu za ruske turiste od ponoći po lokalnom vremenu, objavila je finska vlada.

Odluka finskog ministra vanjskih poslova Pekke Haavista dolazi nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio djelomično mobilizaciju što je izazvao masovni bijeg Rusa.

12:24 - Četiri okupirana područja Ukrajine u petak će postati dio Rusije, priopćio je Kremlj. Ova vijest dolazi nakon što su posljednjih dana održani takozvani referendumi. Glasnogovornik Dmitrij Peskov rekao je da će predsjednik rusije Vladimir Putin prisustvovati ceremoniji u Kremlju na kojoj će se službeno pridružiti Rusiji, piše Sky News.

12:03 - NATO se oglasio vezano iz puknuće na plinovodu Sjeverni tok, te su pozvali zemlje članice da ih podrže.

"Šteta na cjevovodima Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u međunarodnim vodama u Baltičkom moru izaziva duboku zabrinutost. Sve trenutno dostupne informacije govore da je riječ o rezultatu namjerne, nepromišljene i neodgovorne sabotaže. Curenja uzrokuju rizike za otpremu (plinovoda o.a.) i znatnu štetu za okoliš. Podržavamo istrage koje su u tijeku kako bi se utvrdilo podrijetlo štete.

Mi kao saveznici obvezali smo se pripremiti za, odvratiti i braniti od prisilne uporabe energije i drugih hibridnih taktika državnih i nedržavnih aktera. Svaki namjerni napad važnu infrastrukturu saveznika dočekat će jedinstven i odlučan odgovor", stoji u priopćenju.

11:35 - Ruska novinska agencija RIA javlja da su zastupnici ruskog parlamenta Dume dobili poziv da dođu u petak u Kremlj na događaj na kojem će sudjelovati ruski predsjednik Vladimir Putin. Očekuje se da će spomenuti događaj početi u 15 sati po lokalnom vremenu (14 sati prema srednjeeuropskom vremenu).

Zastupnik Denis Parfenov koji je objavio poziv na Telegramu kazao je za lokalne medije da u pozivu nije navedeno kakav će se događaj održati u Kremlju. RIA piše da su im izvori ranije naveli kako bi Putin mogao imati govor.

Brojni strani mediji navode kako se vjeruje da će Putin održati govor u kojem se izvijestiti o rezultatima referenduma i objaviti priključenje separatističkih republika Donjecka i Luhanska.

Službene potvrde o tome da će biti proglašeno priključenje u ovom trenutku nema.

10:42 - Rusko ministarstvo vanjskih poslova navelo je u četvrtak da su se puknuća plinovoda Sjeverni tok, koja su uzrokovala istjecanje plina kod obala Danske i Švedske, dogodila na području koje je "u potpunosti pod kontrolom" američkih obavještajnih agencija.

10:00 - Rusko veleposlanstvo u SAD-u objavilo je priopćenje s naglaskom na "obećanja američkog predsjednika Joea Bidena da će 'zaustaviti' projekt Sjeverni tok 2".

"Primjećujemo pokušaje nekih američkih zakonodavaca da za incidente okrive Rusiju. Možda imaju bolji pogled s vrha Capitol Hilla. Ali ako je to slučaj, oni su također morali vidjeti aktivnosti američkih ratnih brodova na samom mjestu ruske ruske infrastrukture dan ranije. Ili su morali primijetili da tamo lete dronovi i helikopteri. Ili promatrati vježbe američke mornarice s podvodnim eksplozivima koje su se prije nekog vremena provodile na istom području.

Ono što nam je očito jest da oni koji razmišljaju o incidentu kao da zaboravljaju postaviti glavno pitanje: Tko ima koristi od puknuća cjevovoda? Odgovor je na površini. Desetljećima duga trgovina energijom između Moskve i Europe odavno se pretvorila u trn u oku za Washingtonske stratege. U nemogućnosti ponuditi pristojnu alternativu pouzdanoj i, što nije manje važno, jeftinoj opskrbi plinom, SAD je odlučio "istisnuti" Rusiju kao konkurenta netržišnim metodama i sankcijama. Washington se svim silama trudi navući svoje saveznike na skup i ekološki neprikladan LNG. S naše strane, inzistiramo na potrebi sveobuhvatnog i objektivnog ispitivanja okolnosti napada bez presedana na ruske plinovode", navode.

9:09 - Danski ministar vanjskih poslova Jeppe Kofod izjavio je da su "namjerne" eksplozije uzrokovale curenje plinovoda Sjevernog toka te da je riječ o napadu "bez presedana".

- Do sada nismo vidjeli takvu vrstu napada na ključnu europsku energetsku infrastrukturu - kazao je za Sky News. Naveo je i to da danske vlasti blisko surađuju sa svojim susjedima, NATO-om i EU-om . Kofod je naglasio kako je nužno provesti istragu prije nego li se ikoga okrivi za eksplozije.

Više o tome, pročitajte OVDJE

8:30 - Predsjednik ruskog parlamenta Dume Vjačeslav Volodin objavio je podsjetnik na Telegramu da ljudi ne bi trebali bježati iz Rusije kako bi izbjegli mobilizaciju.

"Građanima koji su prijavljeni u vojnoj evidenciji, od trenutka objave mobilizacije, zabranjeno je napuštanje mjesta prebivališta bez dopuštenja vojnih komesarijata. Postoji takva norma zakona i njome se trebaju rukovoditi svi vojni obveznici", naveo je.

7:37 - Pronađeno četvrta pukotina na plinovodu Sjevernog toka, objavila je Švedska obalna straža. Početkom ovog tjedna otkrili su četvrto curenje plina na oštećenim cjevovodima Sjevernog toka, rekla je glasnogovornica Obalne straže za novine Svenska Dagbladet.

"Dva od ova četiri nalaze se u švedskoj gospodarskoj zoni", rekla je novinama glasnogovornica Obalne straže Jenny Larsson.

Europska unija sumnja da je sabotaža uzrok curenja na podmorskom ruskom plinovodu prema Europi i obećala je "snažan" odgovor na bilo kakav namjerni poremećaj njene energetske infrastrukture.

7:30 - Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije podatke vezane uz rat u Ukrajini.

"U sedam dana otkako je predsjednik Putin najavio 'djelomičnu mobilizaciju' došlo je do značajnog egzodusa Rusa koji su odlučili izbjeći mobilizaciju. Iako točne brojke nisu poznate, vjerojatno premašuju broj ukupnih snaga koje je Rusija poslala u veljači 2022.", tvrde Britanci.

