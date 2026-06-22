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DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Hajdaš Dončić stigao u Brezovicu: 'Ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora moraju biti'

Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić održao konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji
Matija Habljak/PIXSELL
Autori: Nikola Blažeković/Hina, Ivan Grandov/Hina
22.06.2026.
u 11:09

Komentirajući zahtjeve potpredsjednika stranke DOMINO Igora Peternela za ukidanjem Dana antifašističke borbe, Hajdaš Dončić ocijenio je da je riječ o marginalnom političaru

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u nedjelju na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici da je taj praznik danas možda važniji nego ranijih godina, te naglasio kako su "Hrvati bili pobjednici i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata". Hajdaš Dončić je rekao kako je važno očuvati antifašistički identitet Hrvatske te istaknuo da zemlja pripada "snažnoj i pobjedničkoj Europi".

"Bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj, da smo uz snažnu Europu, uz pobjedničku Europu", rekao je predsjednik SDP-a. Dodao je da svatko ima pravo tumačiti prošlost na svoj način, ali da u državnom smislu postoji samo jedna povijesna istina. "Hrvati su bili pobjednici i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata", poručio je.

Komentirajući zahtjeve potpredsjednika stranke DOMINO Igora Peternela za ukidanjem Dana antifašističke borbe, Hajdaš Dončić ocijenio je da je riječ o marginalnom političaru. "Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku", rekao je.

Ustvrdio je kako bi, s obzirom na to da je riječ o državnom prazniku, na obilježavanju trebali sudjelovati najviši državni dužnosnici. "Ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti", rekao je Hajdaš Dončić.

Hrvatska u nedjelju obilježava Dan antifašističke borbe u spomen na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.
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Zagreb: Siniša Hajdaš Dončić održao konferenciju za medije o aktualnoj političkoj situaciji
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Ključne riječi
Dan antifašističke borbe SDP Siniša Hajdaš Dončić

Komentara 26

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DA
Dako1
11:18 22.06.2026.

Da nije 1995. bilo VRO Oluje, da je pobjeda otišla na drugu stranu, da je Hrvatska vojska koja se ponovno borila za slobodu svih državljana bez obzira na vjeru, naciju i ostale raznolikosti, uz Brezovicu bi imali još obilježavanja, kao što su Glina, Knin, Benkovac, Pakrac... Da, upravo tamo su '90-ih iste takve horde krenule u krvoločne pohode. A velikani te "antifašističke" borbe bi bili Martić, Babić, Rašković... Naravno da bi mnogi od nas završili svoj put na zemlji. Isti scenarij nakon 50 godina. Sada je već prošlo 35 godina od tada, a mi nismo ništa naučili...

ST
StariSokol
11:18 22.06.2026.

Opet on tko mora i šta mora. Kada je bio u HDZ-u tada nije naređivao. Bio je demokrata.

AJ
ajojajaj
11:17 22.06.2026.

1941. su antifašisti zauzeli Zagreb, i prvo što su napravili je da su iz bolnica odveli ranjenike, bolesnike i osoblje i bacili ih u Jazovku. 1991. su antifašisti zauzeli Vukovar i prvo što su napravili je da su iz bolnica odveli ranjenike, bolesnike i osoblje i bacili ih u Ovčaru. Nagradno pitanje: kako će se ponašati kada sljedeći put osvoje vlast?

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