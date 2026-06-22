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DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Plenković: Hrvatski antifašisti dali su važan doprinos borbi za slobodu

Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio polaznike "Ljetne škole Domovina"
Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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VL
Autor
Marija Udiljak/Hina
22.06.2026.
u 09:04

Podsjetio je kako Hrvatska Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak, na Dan antifašističke borbe, da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu.

"Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima“, poručio je premijer u objavi na društvenim mrežama. Podsjetio je i kako Hrvatska Dan antifašističke borbe obilježava u spomen na 22. lipnja 1941., kada je u šumi Brezovica pokraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva hrvatska antifašistička postrojba i prva takva postrojba u tada okupiranoj Europi.
FOTO Prodaje se apartman u našem turističkom mjestu: Ima pogled koji oduzima dah, a do plaže je 40 metara
Zagreb: Predsjednik Vlade Andrej Plenković primio polaznike "Ljetne škole Domovina"
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Ključne riječi
Dan antifašističke borbe Andrej Plenković

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