Prometna nesreća u Dubokoj Ljutoj rastužila je vjernike i hrvatsku literarnu scenu

Na isti dan kada je u stanu Tomislava Sabljaka, osnivača i selektora natječaja za kratku priču Večernjeg lista, zasjedao žiri koji je odlučivao o nagradama tog najdugovječnijeg natječaja u nas, u prometnoj nesreći u Dubokoj Ljutoj kod Dubrovnika preminuo je svećenik franjevac Bosne Srebrene i aktualni gvardijan samostana sv. Vlaha u Pridvorju, pjesnik i kratkopričaš Ivan Kramar.



Pokojni fra Kramar sudjelovao je i u 56. Večernjakovu natječaju, i to poučnom pričom “Akif” i pričom “Sivulja”. Andrićevski ispričana, priča nazvana “Akif” govori nam o starijem čovjeku velikih podočnjaka i hrapavih ruku koji je prodavao kruške, a djeci je nalikovao na klauna. Imao je četiri kćeri i jednog sina, jedinog nasljednika, tj. simenjaka Irfana, koji nije razmišljao o radu, nego je vrijeme provodio u Mujinoj kavani na Mehuriću i lokao. Nije se bojao Boga niti je poštovao oca, od kojega je tražio pare, pa i fizičkom silom. A “Sivulja” je priča o babi Katuši koju su svi u selu zvali Volićka, mladoj udovici kojoj su muža s kamiona “gurnuli” odmah nakon Drugog svjetskog rata, dok su komunisti, a dojučerašnji pripadnici raznih vojska, provodili svoje radne akcije. Volićka je morala podizati troje male djece, a to je radila i uz pomoć krave Sivulje, kojoj je krenula tražiti vola. Ali to nisu jedine zavičajne, vrlo živopisne priče talentiranog i u jeziku ekonomičnog i spretnog fra Ivana koje je objavio u Večernjaku. Tako je poslao i priču na najnoviji, 57. natječaj, pod nazivom “Ovca”, a prije toga mu je selektor Sabljak u tiskano subotnje izdanje Večernjeg lista pripustio i priču “Pašin tefter”.