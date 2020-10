Projekt 'velike Srbije' na krilima SPC-a ponovno prijeti regiji

U protekla tri desetljeća nebrojeno se puta slušalo o projektu „velike Srbije" za koji se, poslije svih ratova i stradavanja, mislilo da je zaboravljen i nadmašen. Međutim, prije nekoliko dana ministar obrane u vladi Srbije Aleksandar Vulin kazao je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mora i treba biti predsjednik svih Srba gdje god oni živjeli i da treba stvarati „srpski svijet".

Sve isto kao prije 30 godina

- Posljednja je optužba u bošnjačkim i crnogorskim medijima da Vučić stvara „srpski svijet". Vjerujem i nadam se da je optužba istinita, Vučić treba stvarati srpski svijet. Beograd mora u sebi i oko sebe okupiti sve Srbe, a predsjednik Srbije je predsjednik svih Srba. Dosta smo se ispričavali za „veliku Srbiju". Sada svi Srbi trebaju donositi zajedničke političke odluke u važnim pitanjima. Da smo imali hrabrosti da u dvije bivše Jugoslavije nacrtamo i kažemo gdje živimo, ne bismo danas o ovome govorili. Ali nismo imali hrabrosti, a i velike sile nikada nisu dopustile Srbima da se ujedine - rekao je Vulin objašnjavajući da Srbi nemaju jednu državu, ali da mogu imati jednu politiku i jednu volju.

Prema njegovim riječima jedinstvo Srba je nužnost bez koje Srba neće biti, da su Srbi postali jedinstven politički narod te kako je bolje da se na tu činjenicu naviknu svi koji napadaju Vučića "jer je ojačao Srbiju". Inače, Vulin je političar za kojega se u Srbiji često kaže da govori upravo ono što misli Vučić koji se pak u svojim javnim nastupima drži suzdržano. Vulinovu izjavu o „srpskom svijetu" komentirao je i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, koji je rekao kako ga to podsjeća na zbivanja iz 90-ih godina prošloga stoljeća.

- To je eufemizam za ideju "velike Srbije". Zabrinjavajuće je to što takve sintagme izgovaraju osobe na važnim dužnostima poput srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina - rekao je Đukanović napominjući da međunarodna zajednica danas, kao i prije tri desetljeća, sporo i neodlučno reagira. Đukanović upozorava da i Crnoj Gori prijeti oživjeli projekt "velike Srbije" koji ponovno, kao i 90-ih godina prošlog stoljeća, otvoreno podupire i za koji radi Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Tvrdi i da je Zdravko Krivokapić, koji je izgledni mandatar nove vlade Crne Gore, bez sumnje predstavnik SPC-a u novoj parlamentarnoj većini kao i da je SPC već 1989. godine došla s nakanom potiranja razlika između antifašista i suradnika fašista.

- Temeljna ideja SPC-a je „posrbljavanje Crne Gore", odnosno ukinuće njezina građanskog ustroja. I dalje je riječ o agresivnom i nacionalističkom političkom djelovanju SPC-a - istakao je Đukanović u razgovoru za N1. Objasnio je kako je ponovno oživljena zamisao s početka ratova na području bivše Jugoslavije po kojoj multietničke države na Balkanu nisu moguće te da se sada ta ideja "razigrava" raspravama o mogućim "korekcijama" granica.

Komentirajući Vulinovu izjavu, srbijanski politički analitičar Žarko Korać kaže da se poslije svih ratova i stradanja radi o izjavi koja ima zloslutni prizvuk.

- Vulin je poznat kao osoba koja se nepodnošljivo udvara Aleksandru Vučiću te on često daje izjave kojima je osnovni cilj da se pokaže kao njegov najodaniji suradnik. Međutim, Vulin je u ovoj vladi Srbije zadužen za najekstremnije izjave te je osoba koja govori javno ono što Vučić misli. Neku ovakvu izjavu Vučića nigdje nećete pronaći, ali isto tako nećete pronaći nigdje ni da je on prekorio ili se ogradio od svoga ministra. Zato sve ovo je dodatno zabrinjavajuće - kazao je Korać.

Vladika Amfilohije - 'agent'

Govoreći o sintagmi „srpski svijet", Korać kaže da ona dolazi iz Rusije, gdje se govori o „ruskom svijetu", ali i da je on do sada u Srbiji nije čuo. Upravo stoga, kako je rekao, pitanje je što se tom izjavom želi reći i poručiti.

- Mislim da je to poruka svima da je Aleksandar Vučić lider svih Srba u regiji, što Vulin kaže otvoreno. Međutim, postavlja se i pitanje zašto bi Samostalna demokratska srpska stranka slušala takvo što kada je sastavni dio hrvatske Vlade i može utjecati na niz stvari. Isto tako, ovakve izjave i poruke rade direktno protiv interesa Srba u Hrvatskoj - misli Korać.

Hrvatski politički analitičar Žarko Puhovski kaže da je Vulinova izjava preuzeta iz Hrvatske kada je Gojko Šušak proglasio Franju Tuđmana predsjednikom svih Hrvata.

- Ovo nije ništa novo, ali je važna poruka prije svega Crnoj Gori da je „komad te države srpski". To je i svojevrsna poruka tipa „to više nije naše, ali bez nas ne možete imati svoje". U Republici Srpskoj i u sjevernom Kosovu to se odavno zna i tamo se dobro zna kako su oni ovisni o Beogradu i Vučiću. Pri tome svemu Vučić se pametno drži jer pušta da na tu temu drugi govore umjesto njega. Sve to ide njemu u korist - kazao je Puhovski.

I on vidi u svemu tome važnu ulogu SPC-a, a kada je riječ o Crnoj Gori, prije svega vladike Amfilohija, za kojega kaže da je upravo on dobio nedavne izbore. - SPC ima znatan utjecaj u svemu tome kao i sam Amfilohije, koji je ipak samo običan „agent". Naime, Amfilohije je veoma obrazovana osoba, ali i radikalni nacionalist za opće srpske interese koji ipak nije politički subjekt - zaključuje Puhovski.