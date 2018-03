Profesorica suspendirana jer je ove obiteljske fotografije pokazala učenicima

Profesorica likovne umjetnosti Stacy Bailey iz američke savezne države Teksas na plaćenom je dopustu već mjesecima jer je učenicima Osnovne škole Charlotte Anderson pokazala fotografije sa svojom suprugom te raspravljala s njima o seksualnoj orijentaciji.

Vodstvo škole priopćilo je kako je 31-godišnja profesorica s učenicima razgovarala o svojoj seksualnoj orijentaciji, kao i o seksualnoj orijentaciji umjetnika o kojima ih je podučavala te njihovih veza s ostalim homoseksualnim umjetnicima.

Foto: Facebook

Glasnogovornik škole objasnio je kako se profesorica opravdala da je 'to njezino pravo te da su djeca dovoljno stara da mogu o tome razgovarati'.

Stacy Bailey fotografije sa svojom suprugom djeci je pokazala na uvodnom satu upoznavanja i dok se to nije svidjelo pojedinim roditeljima, mnogi ipak u tome nisu vidjeli nikakav problem.

– Moja kćer je dobila informacije o profesoričinoj obitelji i vidjela je fotografije tijekom upoznavanja. Uče o raznim umjetnicima. Niti jednom nije rekla da joj je zbog nekog razgovora na satu likovne umjetnosti bilo neugodno ili da razmišlja o homoseksualnom načinu života – kazala je majka Jennifer Kureska.

Congrats again to our 2016 Charlotte Anderson Teacher of the year, Ms. Stacy Bailey! #MISDOscarNight2017 #youmakeusproud @msbailey_cae pic.twitter.com/VxulHogYPH