Profesor matematike objavio svoje fotografije i šokirao studente!

Studenti rimskog sveučilišta La Sapienza nedavno su došli do vrlo čudnog i zapanjujućeg otkrića – njihov profesor matematike Ruggiero Freddi bio je homoseksualna pornozvijezda.

Tada je imao ime Carlos Masi i bio je vrlo popularan među publikom koja je gledala filmove u kojima je glumio.

Do spoznaje da su Freddi i Masi ista osoba došlo je nakon što je profesor na Facebooku objavio snimku na kojoj pokazuje svoje raskošne mišiće. Netko ga je prepoznao i dojavio to novinarima dnevnog lista Republica.

Freddi nije bio nimalo uznemiren činjenicom da je njegova prošlost završila na stranicama novina. Kazao je kako to zapravo i nije bila tajna i da on to nije krio. Kao pornozvijezda radio je u Americi, a 2013. vratio se u Italiju kako bi magistrirao matematiku. Već je imao magisterij iz kompjutorskog inženjerstva. Živi sa stalnim partnerom, koji je također bio pornozvijezda, a u međuvremenu je doktorirao.

