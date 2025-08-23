Profesor ustavnog prava: Moguće je ujednačiti sudsku praksu o ZDS-u i bez promjene zakona

Pozdrav “za dom spremni” (ZDS) i njegove pravne i društvene interpretacije već dugo izazivaju kontroverze u Hrvatskoj, a u posljednje je vrijeme taj problem eskalirao. Nedavno je jedna sutkinja izjavila da pitanje zabrane ZDS-a nije u nadležnosti sudstva, nego politike. Neki političari i pravnici tvrde da zbrka u vezi s ocjenom kada je pozdrav kažnjiv nije rezultat pravne nedorečenosti, već političkog konteksta i društvenih podjela. Suci u praksi različito tumače zakon: neki kažnjavaju izvikivanje ZDS-a, dok drugi ne. Pitanje je može li se praksa ujednačiti ili je potrebna promjena zakona. Međutim, nove sudske odluke često reflektiraju društvene i političke pritiske, a ne samo pravnu normu.

S obzirom na duboke podjele u vezi s tim pitanjem, koje polarizirati društvo i politiku, trenutačno ne postoji realna mogućnost za postizanje konsenzusa. ZDS tako ostaje simbol koji nosi snažnu ideološku i političku težinu te pokreće rasprave koje nadilaze samu pravnu sferu. Za mišljenje smo pitali i profesora ustavnog prava i ustavnog stručnjaka Matu Palića.

1. Kaže jedna sutkinja da nije na sudstvu nego na politici da odredi je li ZDS zabranjen. Tko bi trebao odlučiti?

To je ispravan stav. Politika je ta koja kreira pravne propise, a sudovi ih tumače i primjenjuju. Međutim, prema važećoj zakonskoj odredbi iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, pozdrav ZDS je kažnjiv. Prema tomu, činjenica da nije izrijekom naveden u zakonu nije dovoljno valjan argument da ga sudovi ne bi mogli sankcionirati. Činjenica da se u vezi s tim pozdravom stvorila određena zbrka – je li kažnjiv ili ne, a ako eventualno nije, u kojim situacijama nije – koja je rezultat politike, a ne nepotpunih pravnih propisa..

2. Suci različito tumače zakon pa jedni kažnjavaju izvikivanje “za dom spremni”, a drugi ne. Je li moguće ujednačiti praksu ili treba mijenjati zakone?

Naravno da je moguće ujednačiti sudsku praksu i bez promjene zakona. Sucima bi bilo potpuno dovoljno, a poštujući odredbe Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, prihvatiti činjenicu da se Ustavni sud višestruko izjasnio o dopuštenosti korištenja pozdrava ZDS te nakon toga više ne bi bilo potrebe za ujednačavanjem. Novije odluke sudova pokazuju kako na njihovu pravnu ocjenu izravno utječu neki drugi razlozi, koji ne proizlaze iz važećih pravnih normi.

3. Hoće li ta tema i dalja polarizirati društvo i politiku?

Sigurno hoće jer se nema baš nikakvih naznaka da u društvu i politici postoji mogućnost za postizanje konsenzusa o tom pitanju.