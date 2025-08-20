Dolaze vremena u kojima će pitanje 'tko smije biti dio nacije' postati doista relevantno

Ljeto 2025. moglo bi biti zabilježeno u hrvatskoj političkoj povijesti kao period u kojem se ponovno rasplamsao jedan od izvornih političkih rascjepa. Radi se o rascjepu o karakteru hrvatske nacije i ključnim elementima nacionalnog identiteta, koji je prisutan od samih početaka višestranačja, a u proteklih 10-ak godina je bio zamro. Brojni društveni akteri, više nego politički, s desnog dijela spektra iskoristili su povoljnu društvenu klimu, stvorenu masovnih Thompsonovim koncertima, da ožive taj rascjep. Tako smo u javnom prostoru u proteklih nekoliko tjedana doživjeli pravu reafirmaciju isključivog koncepta hrvatske nacije, koji određuje vrlo uski okvir u kojeg mogu ući oni koji žele imati punopravni status. Osim etničke pripadnosti hrvatskom narodu bez obzira na državu rođenja i prebivanja, taj koncept uključuje vjersku gorljivost i odanost Crkvi, barem mlake simpatije prema NDH, odbacivanje bilo kakvog nasljeđa antifašizma, Jugoslavije i socijalizma, delegitimaciju lijevih ideja i identiteta, a i određeni glazbeni ukus. Takav identitet kao normu promoviralo je u proteklih nekoliko tjedana više javnih osoba i nekoliko visokih crkvenih velikodostojnika, a epicentar promocije takvog koncepta nacije bio je Sinj. Naime, tamo je Thompson na početku svog koncerta održao govor u kojemu je spominjao "drugove" i "Jugoslavene", nastavio je izbornik Dalić u sličnom tonu, a zaključili su nadbiskup Kutleša i sinjski gvardijan. Tome treba pridodati ovoljetni val pritisaka branitelja prema organizatorima koncerata Bajage, inače politički posve nesuspektnog srpskog glazbenika koji je rođen u Bjelovaru, i najnoviju inicijativu jedne braniteljske udruge protiv šibenskog festivala FALIŠ.