Prof. Polić: Treća doza će nam pomoći, ali ne treba se još žuriti

Izrael će kao prvi u svijetu ponuditi svojim građanima booster, odnosno treću dozu cjepiva protiv novog koronavirusa, i to osobama starijima od 60 godina. Napravit će se to u cilju sprečavanja širenja delta-varijante koja je bitno zaraznija od osnovne kojoj je dan naziv alfa.

Prvi će treću dozu cjepiva primiti sam Isaac Herzog, predsjednik Izraela. I opet će tako Izrael postati testni poligon za primjenu cjepiva. Ne bez razloga, nakon što se pojavila delta-varijanta novog koronavirusa, tamošnje je ministarstvo zdravstva dva puta objavilo pad efikasnosti cjepiva protiv zaraze, a nešto manji u sprečavanju težih oblika bolesti.

– Istraživanja su ukazala na to da postoji pad imuniteta tijekom vremena. Cilj je ove dodatne doze da se imunitet popravi te tako ozbiljno smanji mogućnost težih oblika bolesti – rekao je Naftali Bennett, izraelski ministar zdravstva.

Foto: REUTERS

Nema optimalne frekvencije

Pfizer je u srijedu objavio kako vjeruje da je ljudima potrebna dodatna doza kako bi održali na visokoj razini zaštitu protiv koronavirusa te će zatražiti hitno odobrenje za booster cjepiva od američke agencije FDA još ovog mjeseca. Ima, doduše, izraelskih znanstvenika koji smatraju kako je mudrije još malo pričekati te temeljitije proučiti dostupne podatke i informacije o sigurnosti i učinkovitosti treće doze.

Međutim, i SAGE, Scientific Advisorx Group for Emergencies, savjetodavno tijelo britanske vlade, također je u najnovijem izvještaju objavio kako zaštita stečena cjepivima protiv zaraze koronavirusom te njime izazvanih težih bolesti vjerojatno s vremenom slabi pa će se kampanje promocije cijepljenja produljivati.

– Vrlo je vjerojatno da će imunitet potaknut cjepivima slabjeti tijekom vremena, ne toliko kada se radi o sprečavanju težih oblika bolesti. Zato je vjerojatno da će se nastaviti kampanje za cijepljenje protiv SARS-CoV-2 još godinama, no za sada ne znamo koja bi bila optimalna frekvencija za ponovno cijepljenje u svrhu zaštite ranjivih od bolesti COVID-19 – navodi se u tom izvješću koje potpisuju prominentni britanski virolozi i epidemiolozi s ustanova poput Imperial College of London, Sveučilišta u Birminghamu te Public Health England.

Dodatnih 1,8 milijardi doza

Svakako je jasno kako su Velika Britanija i Izrael kao zemlje s najvećom procijepljenošću mjesta prema kojima treba gledati kada se o cijepljenju radi. U našem slučaju to je, dakako, drugačije pa smo potražili mišljenje stručnjaka u tom smislu.

– Što se tiče treće doze, mislim da se s njom još uvijek ne treba žuriti. Dvije doze cjepiva, kao što su pokazala praćenja u SAD-u, ali i drugim državama, izvrsno štite od težih oblika bolesti i smrtnosti u slučaju infekcije, premda su nešto manje učinkovita u smislu dobivanja bilo kojeg simptoma bolesti. Zbog točkastih mutacija virusnog gena za S-protein u spomenutoj varijanti ponešto je umanjena jakost vezanja neutralizacijskih protutijela stečenih cijepljenjem, pa je potreban njihov visoki titar u krvi da spriječi infekciju i bilo koji simptom bolesti. To se može postići trećom dozom cjepiva, poglavito u onih osoba koje su nešto slabije reagirale na cjepivo i stekle slabiju memorijsku imunost. No mislim da to u ovom trenutku nije prioritet za našu zemlju uzimajući u obzir činjenicu da još nije procijepljen veliki dio odraslih s dvije doze, što predstavlja veliki rizik od ponovnog vala težih oblika bolesti i smrtnosti na jesen. Mislim da moramo na različite načine potaknuti ljude da se cijepe i zaštite od ove infekcije koja može imati fatalne posljedice – kaže prof. dr. sc. Bojan Polić s Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Treba, također, napomenuti da je Europska komisija u svibnju sklopila ugovor s Pfizerom o nabavi dodatnih 1,8 milijardi doza cjepiva za što se navodi kako je svrha upravo osigurati booster doze za one koji su se cijepili, kao i za djecu te tinejdžere, ali i kao obranu od mogućih novih virusnih sojeva.

