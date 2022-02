Produljen pritvor kutinskom gradonačelniku, njegova odvjetnica najavljuje žalbu

Sudac istrage produljio je danas istražni zatvor kutinskom gradonačelniku Zlatku Babiću za još mjesec dana, a njegova odvjetnica Višnja Drenski Lasan najavljuje žalbu na tu odluku, ali i ponovnu Ustavnu tužbu.

Naime, Ustavni sud prihvatio je ovog tjedna žalbu kutinskog gradonačelnika Zlatka Babića (HDZ) i ukinuo rješenje kojim mu se produžuje istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Odvjetnica Drenski Lasan je istakla tada kako je riječ o sistemskoj greški koja dovodi do diskriminacije pojedinih osumnjičenika koji obavljaju gradonačelničke i slične funkcije. Taj problem se vuče još od slučaja bivše županice Marine Lovrić Merzel, a unatoč stajalištima Ustavnog suda da se to ispravi, u dosadašnjim izmjenama Kaznenog zakona to učinjeno nije.

„Izvanraspravno vijeće danas nije donijelo odluku na temelju uputa koju je Ustavni sud u svom rješenju donio. Poretkao je rok, nisu nikakvu odluku o tome donijeli i mi ćemo se ponovno obratiti Ustavnom sudu opet jer je nedopustivo da redovni sud ne poštuje odluke ustavnog suda, niti to smije činiti“, rekla je odvjetnica kutinskog gradonačelnika.

„Druga stvar je da je sudac istrage dobio taj prijedlog USKOK-a i odlučio produljiti istražni zatvor za još mjesec dana. Razloge zašto produljuje istražni zatvor za još mjesec dana sudac istrage je rekao da će napisati, nije ih usmeno iznio već smatra da postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela, a sve ostalo ćemo dobiti u pisanom otpravku. Nakon toga ćemo se ponovo žaliti“, dodala je odvjetnica Drenski Lasan.

Zlatko Babić se nalazi u pritvoru od 15. prosinca s tim da mu je on produljen 17. siječnja po osnovi ponavljanja kaznenog djela, a nakon što su ispitani svi svjedoci u istrazi vezanoj za kaznena djela podmićivanja zastupnika i trgovanja utjecajem koja se tiču zapošljavanja u gradskoj komunalnoj tvrtki Eko Moslavina.

VIDEO Evo što se sve stavlja na teret osumnjičenom kutinskom gradonačelniku Zlatku Babiću i još trojici