Navodna tajna vila slovačkog premijera u Dalmaciji izazvala skandal: Iza svega se krije zamršena mreža vlasništva?

Prodaje se luksuzna vila u mjestu Ražanj koja se povezuje sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. Iako službeno nikad nije potvrđeno da je u vlasništvu premijera, zamršeni vlasnički odnosi, promjene vlasnika i fotografije premijera s odmora i dalje daju materijala slovačkoj oporbi, ali i dijelu javnosti za kritiku rastrošnosti i moguće netransparentnosti.

Za vilu stambene površine 380 četvornih metara, s bazenom, saunom i garažom od 30 te okućnicom od 800 kvadrata u jednom se oglasu traži 1,16, a u drugome 1,19 milijuna eura. Iako je dio fasade u vizualizaciji jer nisu korištene prave fotografije, drugačije boje od one u javnosti prikazane vile, prilozi s oglasnog portala otkrivaju broj susjedne parcele, koji se podudara. Nakon upita novinara, oglas je povučen.

Vlasništvo nad vilom je iznimno složena priča. Objekt je isprva bila registriran na dvojicu Slovaka: Mateja Gocníka (24) i Matúša Moravčíka, obojicu povezanih s Ficovom strankom Smer. Gocník je u rodu s bivšim dužnosnikom iz carinske uprave povezanim s oligarhom Norbertom Bödörom. Moravčík je sin bivšeg nogometaša Ľubomíra Moravčíka i nećak zastupnika Smera Antona Stredáka. Obojica su tvrdila da su prodali udjele anonimnom hrvatskom kupcu, koji je poslije identificiran kao Željan Bego, no i on sada kaže da je svoj udio prodao dalje. Unatoč tome, u zemljišnim knjigama promjene još nisu potpuno evidentirane.

Iako je Fico negirao vlasništvo nad vilom, u ožujku je izjavio da je planira iznajmiti za ljetovanje, što je samo izazvalo dodatna pitanja, osobito nakon što su lokalne vlasti potvrdile da vila nije registrirana za legalni najam. U ožujku 2025. slovački mediji objavili su da je Fico osobno nazvao "pravog vlasnika" kako bi se ispričao zbog medijske buke i dogovorio najam vile. No, Bego je slovačkim medijima negirao da je ikada razgovarao s Ficom ili da je bio vlasnik vile. Poslije je izjavio da je svoj udio prodao državnoj agenciji, ali da je papirnati prijenos još u tijeku.

Lokacija vile neko je vrijeme na Google Mapsu bila označena kao "Apartmani Roberto Fico", što je dodatno podgrijalo glasine o vlasništvu. Vila se nalazi pokraj kuća u vlasništvu drugih pripadnika slovačke elite, uključujući bivšeg šefa Slovačkih željeznica Alexandera Saka i bivših carinskih visokih dužnosnika. Snimke iz 2022. prikazuju vilu u izgradnji, dok je danas potpuno završena. Vođa oporbe Igor Matovič tvrdi da vila od početka pripada Ficu. Prema njegovim tvrdnjama, Fico je ondje boravio 2024., a turisti su ga fotografirali s partnericom u obližnjem mjestu Rogoznica. Jedan video prikazuje Fica kako pije vino u lokalnom restoranu iako je on u početku negirao da je bio u tom kraju, no poslije je priznao da je snimka autentična, ali da je "snimljena mjesec dana prije". Unatoč tomu, špekulacije su se nastavile do danas.