Priznao da je prevozio ukradeni gazolin. Osuđen na rad za opće dobro i mora platiti 15.587 eura

Siniša H. (51) osuđen je na devet mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro jer ga se tereti da je bio dio zločinačkog udruženja koja je od lipnja do studenoga 2019. iz cjevovoda INA-e u okolici Koprivnice ukralo oko 550.000 litara gazolina. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 3000 eura, a presuda mu je izrečena nakon što je priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Oduzeto m je i 12. 587 eura protupravno stečene imovinske koristi.

Prema optužnici, on je bio vozač, koji je ukradeni gazolin prevozio kupcima diljem Hrvatske. USKOK spomenutu kriminalnu skupinu tereti da je osmislila plan za krađu gazolina i to tako što je u Sirovoj Kataleni postavila ilegalni priključak na plinsku bušotinu između Kalinovca i Šandrovca. Potom su četvorica optuženika uz pomoć odgovarajuće cijevi istakali plinski kondenzat u plastične spremnike. Svaki spremnik imao je zapremninu od po 1000 litara, a posao među optuženicima je bio organiziran tako, da su jedni bili zaduženi za skladištenje, jedni za pronalazak kupaca i prodaju, a jedni za transport ukradenog gazolina. Među ovim potonjima je bio Siniša H., koji je to i priznao.

USKOK u optužnici navodi da su optuženici ukradeni plinski kondenzat prevozili u Zagreb, Zadar, Veliku Goricu, Dugo Selo, Sisak, Sveti Ivan Zelinu, Vodice, Bjelovar, Zagrebačku županiju i otok Murter. Kada bi stigli na odredište, tamo bi ga sukladno ranijim dogovorima, ilegalno prodavali po cijeni od najmanje dvije kune po litri. Tijekom inkriminiranog vremena ilegalno su istočili ukupno 550.766 litara gazolina, od čega je 12.366 litara policija oduzela kada je uhitila osumnjičenike.

Preostala količina prodana je na crnom tržištu, čime su optuženici pribavili nepripadnu imovinsku korist od 1,3 milijuna kuna, odnosno 177.000 eura, koje s međusobno podijelili. INA je oštećena za oko 191.000 eura, a proračun za oko 220.000 eura. Među optuženima u ovoj priči je i Ronald Kveštak koji je svojevremeno bio optuživan kao pripadnik kriminalnih skupina specijaliziranijih za krađe vozila.