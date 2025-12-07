Nijemci traže dobrovoljce za veliki eksperiment: Nude čak 23 tisuće eura, ovo su uvjeti

Znanstveni izazov u Kölnu traži hrabre pojedince spremne na 100 dana potpune izolacije u svrhu istraživanja, uz naknadu od 23.000 eura. Njemački Centar za zrakoplovstvo i svemir (DLR) poziva šest dobrovoljaca koji će biti zatvoreni u istraživačkom objektu u sklopu studije pod nazivom "SOLIS100". Cilj ovog eksperimenta je simulirati kako dugotrajna izolacija i skučenost prostora utječu na tijelo i psihu, a istraživanje se provodi u suradnji s Europskom svemirskom agencijom (ESA), piše Fenix.

Sudionici će živjeti kao astronauti, u uvjetima koji simuliraju boravak na svemirskoj postaji, pod 24-satnim video nadzorom znanstvenika. Iako će biti pod stalnim nadzorom, spavaće kabine i toaleti bit će izuzeti od praćenja. Dnevni raspored uključuje timski rad, znanstvene zadatke i simulacije operativnih izazova sličnih onima na stvarnim svemirskim misijama.

Za sudjelovanje u ovom izazovu, kandidati moraju biti između 25 i 55 godina, fizički potpuno zdravi, te imati vrlo dobro znanje engleskog jezika. Također, traži se minimalno završen preddiplomski studij iz područja medicine, tehničkih ili srodnih znanosti, a njihova tjelesna masa mora biti unutar raspona BMI-a od 18,5 do 30. Osobe koje imaju važeće zdravstveno osiguranje i potvrdu o nekažnjavanju također su pozvane prijaviti se. Program traje ukupno 126 dana, što uključuje dvije tjedna pripreme, 100 dana izolacije, tjedan oporavka, te naknadne liječničke preglede nakon 30 dana i šest mjeseci.

Znanstveni cilj studije je proučiti kako ekstremni uvjeti mogu utjecati na ljudsku psihu, zdravlje i radnu sposobnost, što će biti od ključne važnosti za sigurnost i učinkovitost budućih svemirskih misija. Test bi trebao započeti 6. travnja 2026. godine, a završiti 7. kolovoza iste godine. Svi zainteresirani mogu se prijaviti i pronaći dodatne informacije na službenoj web stranici DLR-a.