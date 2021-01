Pripremite se za pravu zimu idućeg tjedna: Stižu novi snijeg, debeli minusi i jaka bura

"U novome tjednu ne zanemarujte upozorenja na hladnoću, koja može utjecati na zdravlje, a posebno će biti izloženi beskućnici te stanovnici na području pogođenom potresom.", poručuje na kraju večerašnje vremenske prognoze na HRT-u dr. sc. Tanja Renko, voditeljica Službe za vremenske prognoze i upozorenja na opasne vremenske pojave DHMZ-a.

I pritom dodaje: "Pred nama je tjedan koji će u svakom pogledu imati sve karakteristike zime - snježni pokrivač, jaka bura, temperatura niža od 0 °C na kopnu, a ponegdje vjerojatno i duž obale."

Snijeg će još u ponedjeljak povremeno padati u većini unutrašnjosti, pri čemu će se novi snježni pokrivač stvarati osobito u gorju, te na Banovini i Posavini. Na Jadranu će ograničenja u prometu i dalje stvarati često jaka bura, mjestimice na udare i olujna, posebice na sjevernom dijelu. U utorak slijedi stabilizacija atmosferskih prilika i slabljenje vjetra, te uglavnom suho vrijeme, pa i barem djelomice sunčano, ali prilično hladno, ponajviše ujutro u gorju, gdje su mogući i dvoznamenkasti "minusi".

Bit će ih i u nastavku tjedna, vjerojatno i ne samo u gorju. Pritom su u srijedu opet moguće mjestimične povremene pahulje, te ponegdje prolazno jaka bura i tramontana, na istoku Hrvatske i sjeverozapadni vjetar. Povremene oborine u većini su Hrvatske moguće i u četvrtak, kada će na većini Jadranu prolazno "zajužiti", a u nastavku tjedna će vjerojatno prevladavati suho, pri čemu će osjećaj hladnoće dodatno pojačavati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na većem dijelu Jadrana bura....

U ponedjeljak će na istoku unutrašnjosti biti oblačno, uz snijeg te stvaranje novog snježnog pokrivača. Vjetar će biti uglavnom slab sjeverni, a temperatura zraka uglavnom između -2 i 1 °C. Hladno i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će na sjeverozapadu oborine postupno prestati, a povremeno bi se moglo pojaviti i nebesko plavetnilo.

Nasuprot tomu, povremenog će snijega biti veći dio dana na području Banovine, gdje može nastati novi snježni pokrivač, uglavnom do 5 cm. U gorju će se također, uz povremeni snijeg, postojeći pokrivač još podebljati, dok će na sjevernom Jadranu, uz umjereno do pretežno oblačno vrijeme, oborine uglavnom izostati - bit će ih ponajprije u Velebitskom kanalu, uz kišu povremeno i snijega ili susnježice.

Jaka, podno Velebita i olujna bura prema kraju dana će slabjeti. U Dalmaciji umjereno i pretežno oblačno, samo mjestimice uz malo kiše, češće ujutro. Uz buru umjerenu i jaku, ujutro ponegdje na udare i olujnu, more će biti umjereno valovito i valovito. Razmjerno hladno će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će temperatura zraka, s jutarnjih 3 do 7 °C, uz rijetka sunčana razdoblja porasti na samo 7 do 11 °C, pri čemu će puhati umjerena, ujutro i jaka bura.

Mjestimične kiše, još moguće izraženije, bit će uglavnom ujutro." Sljedećih dana većinom suho, barem djelomice sunčano, ali hladno "Idućih će dana na Jadranu prevladavati suho vrijeme, te barem djelomice sunčano. U utorak i srijedu bura i sjeverni vjetar bit će umjereni i umjereno jaki, a u četvrtak će okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Bit će i dalje razmjerno hladno. Na kopnu će sa smanjenjem naoblake od utorka noći i jutra biti sve hladniji pa će već od srijede u mnogim mjestima najniža temperatura biti i ispod -5 °C. Iako tu i tamo može pasti poneka pahulja, ponajprije u gorju, nove su oborine vjerojatne tek u četvrtak.", prognozirala je za HRT dr. sc. Tanja Renko iz DHMZ-a.