Pripremajući se za ulogu Dive Grabovčeve Ornelu Višticu je nadahnula propovijed: 'Ona je još uvijek živa i živjet će dok god pričamo o njoj'

U prepunoj velikoj dvorani Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače u Mostaru upriličena je domaća premijera igranog filma “Diva” redatelja Branka Perića, po scenariju Mare Perić, a u produkciji SP Filma Production iz Tomislavgrada i Majestic Filma iz Australije. U filmu u kojem se filmskim jezikom prikazuje tragična sudbina Dive Grabovčeve, djevojke koja je odbila prosidbu osmanlijskog velmože Tahir-bega Kopčića te zbog svojih vjerskih uvjerenja biva ubijena na Kedžari, Vran-planini, gdje već tri stoljeća vjernici hodočaste na njezin grob, igraju Ornela Vištica, Mladen Vulić, Luka Mamuza, Mugdim Avdagić, Marija Diva Perković, Ivan Šagolj, Valentin Perković, Kristina Ivanković...

Premijeri ove povijesne filmske drame, koja je održana pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora BiH, nazočili su pripadnici kulturne scene ne samo iz Mostara nego i vjerskog života Hercegovine i brojni ljubitelji filmske umjetnosti. Domaćoj premijeri filma o hercegovačkoj heroini Divi Grabovčevoj nazočili su i popularni Marko Perković Thompson, čija kći Marija Diva Perković igra ulogu pastirice, Divine prijateljice, Mate Bulić i brojni filmofili, pripadnici medija...

Program je vodila Snježana Delić, a nazočnima u prepunoj dvorani obratili su se Branko i Mara Perić, Sanja Vlaisavljević, federalna ministrica kulture i sporta, Marko Perković Thompson, autor naslovne skladbe filma “Diva”, Mate Bulić i Steve Ravic. Thompson i Mate čestitali su autorima filma te dali svoju potporu za njihov rad i trud. Veliki pljesak doživjela je Ornela Vištica, koja je na posebno dojmljiv način utjelovila ulogu Dive Grabovčeve. Istaknula je to kako joj je jako žao što na premijeri nije nazočan Mladen Vulić, jedan od najtalentiranijih hrvatskih glumaca, te naglasila: - Ako smo pokrenuli i onaj mali kotač da se vratimo na ljudske postulate, na ono što nas čini ljudima, onda smatram da smo napravili velik posao. Pripremajući se za ovu ulogu mnogo sam istraživala i moram priznati da me je posebno nadahnula jedna propovijed fra Ante Marića! Ornela se pozvala na deklaraciju u kojoj je rečeno da svaki čovjek ima pravo na život, na slobodu i pravo na svoju potragu za srećom te istaknula: - Diva Grabovac nije imala ništa od toga. Ali ona je još uvijek živa i živjet će dok god pričamo o njoj, dok snimamo, govorimo i pišemo i dok interpretiramo svu snagu i silinu emocija koje nam je ona ostavljala i ostavljat će ovom narodu!

Nadahnuto obraćenje Ornele Vištice prekidano je pljeskom prepune Kosače. Steve Ravic nam je nakon premijere kazao: - Bila mi je velika čast biti nazočan na domaćoj premijeri filma “Diva” u Mostaru i jako sam ponosan na to. “Diva” je samo početak, želim biti spoj koji prenosi što više hrvatskih priča iz povijesnog područja Hercegovine u svijetu. Vjerujem da je prepuna dvorana doživjela emocije priče o Divi Grabovčevoj i da je publika sve više zagrijana za što više filmskih priča iz ovih područja, poput budućeg projekta “Katarina”, igranog filma o Katarini Kosači. Želim da se što više filmova snima u BiH. Namjera mi je snimati dio igranog filma “My Way” o slavnom umjetniku Charlesu Billichu, koji je nedavno sa mnom bio na putu kroz Hercegovinu. Iako sam iz Australije i putujem po svijetu, srce mi je u Hercegovini, a ponos hrvatski.

Steve Ravic je producent, redatelj i novinar, podrijetlom iz Širokog Brijega (Stipe Ravić), koji je na svom štandu na Filmskom festivalu u Cannesu u svibnju stranim filmašima predstavio film “Diva” i prihvatio se postprodukcije ovog filma u svom studiju Majestic Film u Australiji. Već je dogovorena projekcija u više svjetskih zemalja, a radit će se sinkronizacija na engleskom jeziku. Steve je zaslužan i za naknadno dosnimavanje nekih scena filma “Diva”. Ravic, Mara i Branko Perić te Ornela Vištica puni su hvale na račun Marije Dive Perković, koja je na dojmljiv način snimila scenu na Duvanjskom polju. Perić i Ravic zahvaljuju Thompsonu na tome što im je dao svoju pjesmu “Diva Grabovčeva” kao glazbenu podlogu (soundtrack) za ovaj film.

Branko Perić nam je kazao: - Ja kao redatelj i nositelj i projekta “Diva” iznimno sam sretan i zadovoljan projekcijom filma u HD HS Kosača. Dugotrajni pljesak publike po završetku filma sve je rekao. Hvala svim ljudima koji su došli pogledati film i tako nam pružili ogromnu podršku. Hvala svima na upućenim hvalospjevima i riječima potpore. Kad se ovako nešto radi, od svega je najbitnija reakcija publike, a moja reakcija bila je više nego dobra.

Mara Perić nije skrivala zadovoljstvo: - Kao scenaristica i majstorica fotografije, kao netko tko je radio masu drugih poslova, a koje nitko ne vidi, ja sam zadovoljna i sretna projekcijom filma u Kosači. Kad sam u jednom trenu vidjela da pola dvorane briše suze, znala sam da su se naš trud i rad isplatili. Divu smo vjerno i dostojanstveno prikazali na filmskom platnu. Film, akobogda, nastavlja svoj filmski put, potrudit ćemo se doći do publike diljem cijelog svijeta. Iz dubine duše hvala svima koji su se uključili u ovaj projekt i na bilo koji način pridonijeli njegovu završetku.

U filmu “Diva” govornu ulogu ima i Širokobriježanka Kristina Ivanković, koja je kao mostarska studentica stekla glumačko iskustvo. - Na premijeri u Kosači prvi put pogledala sam film “Diva”, u kojem sam imala čast tumačiti lik djevojke Luce, jedne od Divinih prijateljica. Diva Grabovčeva ostavila je snažan pečat u kolektivnoj svijesti našeg naroda. Diva nije samo simbol čistoće i vjere već i hrabrosti da se ostane vjeran sebi i svojim uvjerenjima. Ovaj film nije samo povijesna drama već i emotivna poruka o dostojanstvu, ljubavi i snazi. Hvala cijeloj ekipi koja je ovu priču donijela na filmsko platno! Znakovito je to da je domaća premijera ovog filma upriličena u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače, a bračni par Perić u suradnji sa Steveom Ravicem priprema igrani film o Katarini Kosači. Film “Diva” u petak se prikazuje u kinodvorani KIC-a u Tomislavgradu u okviru proslave 1100. obljetnice krunidbe kralja Tomislava na Duvanjskom polju.