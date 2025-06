Priprema li se Rusija za 'vječni rat'? Navodno masovno stvaraju vrlo moćne rakete

Usred intenzivnog rata protiv Ukrajine, jedan od ključnih ruskih raketnih pogona tiho proširuje svoje kapacitete, zaobilazeći međunarodne sankcije. Votkinska tvornica, poznata i kao Votkinskiy, strateški državni objekt u službi ruskih nuklearnih snaga, zaposlila je tisuće novih radnika, podigla nove objekte i implementirala naprednu tehnologiju kako bi znatno povećala proizvodnju projektila. Ukrajinci su izravno osjetili posljedice. Balističke rakete Iskander-M, dometa do 500 kilometara, proizvedene u Votkinsku, sve učestalije pogađaju Kijev i druge gradove. No, primarna misija tvornice je još alarmantnija, tvrdi se u izvješću: proizvodnja interkontinentalnih balističkih projektila (ICBM) sposobnih za isporuku nuklearnih bojevih glava preko kontinenata. Među njima su Jars i Bulava - rakete projektirane za doseg do Sjedinjenih Država - te vjerojatno Orešnik, za koji se tvrdi da može pogoditi bilo koju točku u Europi, tvrdi Kyiv Independent u svojoj istrazi. Prema ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi (HUR), Rusija ne samo da nadoknađuje projektile izgubljene u trenutnom sukobu s Ukrajinom, ona stvara zalihe za dugotrajni rat. "Pripremaju se za produljeni sukob," izjavio je visoki dužnosnik HUR-a za Kyiv Independent. "Naši podaci ukazuju da Rusija akumulira projektile različitih tipova", dodao je. Ova ekspanzija odvija se unatoč sveobuhvatnim međunarodnim sankcijama protiv tvornice i ruske raketne industrije. Votkinska tvornica službeno je na crnoj listi SAD-a i njihovih saveznika, a zabranjena je prodaja bilo kakvih materijala, strojeva i mikroelektronike Rusiji potrebnih za proizvodnju raketa.

Kyiv Independent ispitao je interne poslovne operacije tvornice Votkinsk kako bi saznao kako se sankcionirani proizvođač oružja uspio proširiti. Kako navode Rusija to nije učinila sama. Tvrtke u Kini , Tajvanu i Bjelorusiji, zemljama koje se nisu pridružile zapadnim sankcijama protiv Moskve zbog rata u Ukrajini, opskrbljivale su stratešku rusku tvornicu projektila ključnom proizvodnom opremom koja je dopremana preko privatnih ruskih posrednika. Kyiv Independent je na ovaj način identificirao strojeve vrijedne milijune isporučene tvornici u Votkinsku. Ove su pošiljke u konačnici ojačale jedno od najopasnijih ruskih vojnih proizvodnih postrojenja. "Putinova politika je naša politika", pisalo je na transparentima koje su držali zaposlenici tvornice Votkinsk 5. travnja 2022. na posebnom skupu koji je tvornica organizirala u znak podrške ruskom ratu protiv Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je da njegova zemlja pokreće potpunu invaziju na Ukrajinu 24. veljače 2022. Vjerojatno još nisu shvatili koliko su bili u pravu. Rat velikih razmjera bio je blagoslov za Votkinsk i od samog početka, tvornica se proširila i povećala proizvodnju. Rusija je 2024. godine proizvela gotovo tri puta više balističkih raketa Iskander-M nego 2023. - 700 u usporedbi s 250, prema podacima RUSI-ja, londonskog think tanka za obranu i sigurnost. Ukrajinska vojna obavještajna agencija, HUR, slaže se s ovom procjenom, rekli su njezini predstavnici za Kyiv Independent. Kako raste proizvodnja u tvornici, tako rastu i napadi.

Rusija je 2024. godine napala Ukrajinu Iskander-M i sličnim projektilima 4,5 puta više nego godinu prije - 245 udara u 2024. u usporedbi s oko 55 u 2023. Povećanje se samo djelomično objašnjava opskrbom sjevernokorejskim projektilima Rusiji. Moskva je ove godine već lansirala više od 180 tih raketa. Balističkim raketama tipa Iskander Rusija je 2025. godine pokrenula svoje najkrvavije napade na ukrajinske gradove daleko od linije fronta. No čak i uz pojačane napade, Rusija je daleko od toga da iskoristi sve rakete Iskander koje sada proizvodi. Značajna razlika između proizvodnje i broja raketa korištenih u napadima pokazuje da Rusija stvara zalihe. Prema obavještajnim podacima HUR-a, dostavljenim Kyiv Independentu početkom lipnja, Rusija je uspjela uskladištiti oko 600 balističkih raketa Iskander-M i još 300 krstarećih raketa Iskander-K. S obzirom na trenutni tempo napada, to su zalihe za dvije godine.

Ali tvornica u Votkinsku ima još jednu proizvodnu liniju, a to su interkontinentalne rakete. Kyiv Independent nije uspio saznati točan broj interkontinentalnih projektila koji se trenutno proizvode u tvornici. Međutim, dokument koji je otkrio Kyiv Independent otkrio je neke tragove da Rusija ulaže u ovaj arsenal proizvodnje interkontinentalnih projektila. Prema njemu, mjesec dana nakon početka rata protiv Ukrajine u velikim razmjerima, 31. ožujka 2022. - otprilike u vrijeme prvog ruskog poraza kod Kijeva - rusko Ministarstvo obrane naredilo je tvornici u Votkinsku proizvodnju dijelova za interkontinentalne rakete Bulava, koje se postavljaju na nuklearne podmornice, za više od 13 milijuna dolara. Tvornica je trebala ispuniti ugovor od 2022. do 2024. godine. Kyiv Independent otkrio je da su ruske vlasti planirale proširenje raketnog središta Votkinsk 2022. godine, nakon početka potpune invazije na Ukrajinu.

Proces je započeo sljedeće godine, od 2023. do 2024., tijekom kojih je proizvođač oružja izgradio nove prostore, renovirao postojeće, zaposlio dodatno osoblje i nabavio novu opremu za proizvodnju projektila. Godine 2023. lokacija je bila gola; do 2024. izgrađena je nova radionica za smještaj dodatnih strojeva. Uprava tvornice najavila je izgradnju još četiri manje zgrade. Barem jedna od njih je dovršena, a mi smo je uspjeli pronaći. Istovremeno, proizvođač projektila pokrenuo je kampanju zapošljavanja , zaposlivši dodatnih 2500 zaposlenika tijekom prve 2,5 godine punog rata u Rusiji, prema riječima glavnog direktora tvornice. Ukupan broj zaposlenih sada prelazi 12.000. Potraga za radnicima se nastavlja. Od svibnja 2025. tvornica je imala više od 100 otvorenih radnih mjesta, tražeći operatere CNC strojeva, inženjere, elektromehaničare, operatere glodalica i tokarilica, montera i ostale radnike. Ali čak i s više osoblja i proširenim pogonima, tvornica ne bi mogla povećati proizvodnju projektila bez nabave nove opreme. Tvornica u Votkinsku naručila je veliku količinu novih strojeva za obradu metala - ključne komponente proizvodnje projektila.

Prema dokumentima koje je pregledao Kyiv Independent, većina ugovora o opremi potpisana je u prvoj polovici 2023. S obzirom na vrijeme potrebno za proizvodnju ili uvoz strojeva, većina je stigla u tvornicu 2024. godine. Osim opreme ruske proizvodnje, sankcionirani pogon uvozio je znatne količine stranih alatnih strojeva. Kyiv Independent identificirao je više od 10 ugovora koje je Votkinsk Plant potpisao 2023. godine za kupnju desetaka uvezenih strojeva za obradu metala. Njihova ukupna vrijednost prelazi 11 milijuna dolara, što predstavlja samo dio širih ulaganja tvornice u proširenje. Tvornica je navodno kupila ukupno 7000 jedinica nove opreme kao dio plana proširenja nakon invazije - prema podatku koji je uprava tvornice podijelila s ruskim medijima.

Dokumenti koje je pregledao Kyiv Independent sugeriraju da taj broj uključuje ne samo računalno upravljane glodalice i tokarske strojeve, već i peći za zagrijavanje metala, preše za štancanje i niz drugih alata i uređaja. Kupnja je financirana državnom subvencijom koju je osigurala ruska vlada. Rusko Ministarstvo industrije i trgovine potpisalo je sporazum o financiranju nabave tvornice 26. prosinca 2022. - devet mjeseci nakon što je ruska vojska propala u pokušaju zauzimanja Kijeva, kada je postalo jasno da rat neće biti brz.

Sankcionirana tvornica koristila je posrednike - malo poznate ruske privatne tvrtke, od kojih su neke specijalizirane za alatne strojeve - za kupnju uvozne opreme. Ovu metodu često koriste ruski proizvođači oružja kako bi sakrili konačnog kupca i olakšali transakciju dobavljaču. Uvezena oprema dolazila je uglavnom iz kontinentalne Kine. Od 10 ugovora koje smo identificirali, osam se odnosilo na proizvode isporučene iz Kine . U jednom od njih, roba je dolazila iz kineske tvornice u vlasništvu tajvanskog proizvođača. U svibnju 2023. godine, tvornica u Votkinsku potpisala je ugovor vrijedan 2,5 milijuna dolara s ruskom tvrtkom Ural Machine Tool Company, koja se bavi veleprodajom alatnih strojeva. Tvrtka je dobila zadatak da nabavi i opskrbi tvornicu s dva modela uvezene opreme.

Prvi model je CNC glodalica za obradu metala marke tajvanske tvrtke Ecom Precision Machinery Co., koja koristi japanski Fanuc CNC sustav. Osam mjeseci kasnije, u siječnju 2024., oprema je isporučena u tvornicu, prema ruskim dokumentima koje je dobio Kyiv Independent. Pregledom ruskih carinskih zapisa otkrili smo da je opremu tajvanske marke namijenjenu tvornici raketa u Rusiju poslala kineska tvrtka Zhangzhou Donggang Precision Machinery Company, poznata i kao Zhangzhou Dong Iron Precision Machinery Co. Ova tvrtka posluje kao podružnica tajvanskog proizvođača Ecom - zapravo, njegovog kineskog proizvodnog pogona, navodi Kyiv Independent.

Uz pomoć Projekta za izvještavanje o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP), identificirao je Kyiv Independent i navodnu ključnu osobu koja stoji iza producenta. Ecom je privatna tvrtka povezana s tajvanskim poduzetnikom Linom Tz-mingom (ili Lin Zimingom, prema romanizaciji kontinentalnog Kine). Diplomirao je na Sveučilištu Kalifornije i prethodno je radio u kontinentalnoj Kini, prema izvješćima medija. Ecom je osnovao njegov otac 1976. godine. Za komentar su kontaktirali i tajvanskog proizvođača i njegovu kinesku podružnicu, ali nisu dobili odgovor.

Osim toga, otprilike u isto vrijeme u svibnju 2023., tvornica u Votkinsku naručila je još devet sličnih strojeva od tvrtke WMT CNC putem ruske tvrtke First Construction Company u okviru ugovora vrijednog gotovo 2 milijuna dolara. Carinski zapisi pokazuju da je WMT CNC više puta isporučivao ove strojeve i drugu opremu ruskim trgovačkim tvrtkama koje su ih isporučivale tvornici u Votkinsku. WMT CNC Industrial je također privatna tvrtka, u pretežnom vlasništvu kineskog poduzetnika Gui Shuanglonga. Ni kineski proizvođač ni njegovi ruski partneri, Ural Machine Tool Company i First Construction Company, nisu odgovorili na pisane zahtjeve za komentar.

Kyiv Independent pregledao je i najnovije nejavni izvještaj ukrajinskog think tanka Vijeće za ekonomsku sigurnost Ukrajine (ESCU) o proizvodnji raketa Iskander, koje se sastavljaju u tvornici u Votkinsku. Izvješće je ispitalo opskrbu titanom, ugljičnim vlaknima i komponentama raketnog goriva za proizvodnju Iskandera u 2024. godini. "Titani se koriste za izradu aerodinamičnih kormila koja kontroliraju raketu prilikom lansiranja, kao i za tijelo, mlaznice i komore za izgaranje motora“, objasnio je Denys Hutyk, izvršni direktor ESCU-a. Istraživači organizacije otkrili su da je glavni tok proizvoda od titana stigao do tvornice Votkinsk putem lanca opskrbe podrijetlom iz Kine. Najveći ruski proizvođač titana, korporacija VSMPO-AVISMA, upravlja podružnicom u Pekingu — VSMPO Tirus Beijing Metallic Materials — koja uvozi titanovu rudu od velikih kineskih proizvođača.

Osim toga, ruski proizvođač je navodno kupovao primarne proizvode od titana putem kineske tvrtke Tianjin Chengan International Trading Company i indijske tvrtke DCW. Zatim je opskrbljivao ruske vojne tvornice, uključujući Votkinsk, putem podružnice trgovačke kuće u Rusiji. Nijedna od tvrtki nije odgovorila na pisani zahtjev za komentar. Kina, zajedno s nekim drugim zemljama, nije uvela sankcije Rusiji, ostavljajući lokalnim tvrtkama da pojedinačno odluče hoće li se pridržavati američkih i europskih ograničenja. Kao rezultat toga, unatoč proglašenoj neutralnosti Kine u ruskom ratu, i privatne i državne tvrtke tamo su zapravo postale spas za ruske proizvođače oružja. Iako je trenutno povećanje proizvodnje u tvornici Votkinska prvenstveno usmjereno na povećanje zaliha projektila kratkog dometa za napade na Ukrajinu, nova oprema tvornice je univerzalna. Drugim riječima, Rusija proširuje svoje kapacitete i za proizvodnju interkontinentalnih raketa, tvrdi se u istrazi Kyiv Independenta.

Rastući broj ruskih zaliha Iskandera i statistika napada znače da je Rusija povećala kapacitet ne samo tvornice u Votkinsku, već i drugih poduzeća koja isporučuju dijelove za te rakete. Rast u Votkinsku samo je dio šireg napora - onog koji sada obuhvaća desetke poduzeća i uključuje i projektile kratkog dometa za upotrebu u Ukrajini i interkontinentalne sustave sposobne za udar daleko izvan nje.