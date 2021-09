'Prioritet je formiranje snažnije i suverenije Europske unije'

Europski političari jučer se uglavnom nisu zalijetali s čestitkama i drugim javnim reakcijama na rezultate njemačkih izbora, jer ni njima očito još nije bilo jasno tko je pobijedio i s kakvom postizbornom koalicijom, ali talijanski socijaldemokrat na mjestu predsjednika Europskog parlamenta David Sassoli ipak je uputio čestitku Olafu Scholzu, SPD-ovu kandidatu za kancelara i relativnom izbornom pobjedniku.

- Čestitam na vašoj pobjedi! Nakon ove povijesne krize nema vremena za gubljenje. Europa treba snažnog i pouzdanog partnera u Berlinu kako bismo nastavili zajednički rad na socijalnom i zelenom oporavku - poručio je Sassoli putem Twittera.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL David Sassoli

Vesele se liberalnijoj Europi

U Europskoj komisiji, koju vodi CDU-ova političarka i najdulja ministrica u vladama kancelarke Angele Merkel Ursula von der Leyen, glasnogovornici nisu imali komentara na ishod njemačkih izbora. Pravdali su se da Komisija ne čestita izbornim pobjednicima u situaciji kad još nije jasno tko će formirati vladu. Jedan od čelnika ALDE-a, političke obitelji koja okuplja europske liberalne stranke, čestitao je njemačkim liberalima iz FDP-a na njihovu uspjehu, koje vidi kao jamstvo da će buduća njemačka vlada imati proeuropsku politiku.

- Dok se Njemačka i ostatak Europske unije bude u novoj političkoj realnosti bez Angele Merkel kao kancelarke, nadamo se i vjerujemo da će FDP igrati svoju ulogu i pobrinuti se da Njemačka ostane stabilna sila unutar Europe koja je okrenuta prema naprijed. Zajedno s FDP-om veselimo se suradnji u izgradnji snažnije i liberalnije Europe - rekao je Timmy Dooley, supredsjedatelj stranke europskih liberala.

SPD-ov Olaf Scholz u prvim komentarima nakon relativne pobjede spominje EU i transatlantsko savezništvo kao snažne točke oko kojih neće biti spora u vladi koju želi voditi sljedeće četiri godine.

- Prva tema za njemačku politiku bit će formiranje snažnije i suverenije Europske unije. Ostvarivanje tog cilja imat će utjecaja na međunarodnu strategiju i vanjsku politiku Njemačke - rekao je Scholz, dodajući da transatlantsko savezništvo Njemačke sa SAD-om također neće biti sporno, nazvavši to pitanjem "kontinuiteta".

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Olaf Scholz, SPD-ov kandidat za kancelara i relativni izborni pobjednik

Čini se da su i Scholz osobno, a i mnogi na europskoj političkoj sceni, odahnuli zbog činjenice da krajnje lijeva stranka Die Linke, u kojoj vlada raspoloženje protiv EU i NATO-a, nije ostvarila takav uspjeh koji bi joj omogućio utjecaj na vladajuću većinu i novu vladu. Zeleni, bez kojih gotovo sigurno neće biti nove vlade jer od svih njemačkih stranaka imaju najveći rast u odnosu na izbore prije četiri godine, u ostatku Europe ostavljaju dojam igrača koji će gurati Njemačku prema ambicioznijim ciljevima dostizanja klimatske neutralnosti. Zeleni su u europskoj politici skloniji iskoraku prema izdavanju zajedničkih obveznica na razini EU, posebno kad je riječ o "zelenim" obveznicama, uz koje EU daje jamstvo da će tako namaknut novac biti utrošen u zelenu tranziciju.

S druge strane, njemački liberali iz FDP-a u pravilu izražavaju protivljenje ideji EU-obveznica. Sada je, u posljednjim godinama kancelarke Merkel, i to zbog izvanrednih okolnosti koronakrize, EU već iskoračila u zajedničko izdavanje obveznica u ime svih 27 država članica, no to se smatra ograničenim, ciljanim rješenjem s točno određenim rokom trajanja, ne i nečim što će evoluirati u stalno stanje. Buduća njemačka vlada mogla bi biti ključna u odlučivanju o tome treba li takav iskorak Europske unije ipak postati novo normalno i stalno stanje stvari. Zbog toga će se u Europi pozorno pratiti dinamika između liberala iz FDP-a i drugih stranaka, koje su zapravo u drugom taboru uz FDP po tom pitanju.

HDZ-ov europarlamentarac Tomislav Sokol kaže da ne očekuje velike, tektonske promjene u politici Njemačke prema Europi, "pogotovo ne prema Hrvatskoj".

- Pozitivno je da su proeuropske, ozbiljne stranke dobile uvjerljivo najveći dio glasova i da ljudi nisu glasali za nekakav ekstremizam. A što se tiče rezultata CDU/CSU, logično je da su, nakon 16 godina što je Unija imala kancelarku, birači pokazali želju za promjenom. Ali osobno ne očekujem da će ta promjena biti velika, kako god završili pregovori o sastavljanju vlade - komentira Sokol.

Preostale tri opcije

Prema Tomislavu Sokolu postoje tri opcije: vlada SPD-a, FDP-a i Zelenih, zatim vlada CDU/CSU, FDP-a i Zelenih ili pak velika koalicija, ovaj put i uz FDP. To je najmanje izgledna mogućnost, smatra Sokol, ali ne treba ni nju unaprijed isključiti.